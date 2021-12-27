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Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Tarsusluları ağırladı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara’da yaşayan Tarsusluların birlik ve beraberlik buluşmasına ev sahipliği yaptı. 
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Tarsusluları ağırladı

Tarsus’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla Ankara Tarsuslular Derneği, Tarsus Kaymakamlığı ve Tarsus Belediyesi tarafından “Tarsus için el ele” birlik ve beraberlik yemeği düzenlendi.
Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen buluşmada Tarsusluları yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Tarsus verimli topraklarıyla, tarihi özellikleriyle Türkiye’mizin güzel bir parçası, Akdeniz’in incilerindendir” dedi.

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Doğduğumuz toprakları unutmayacağız

Kısa bir konuşmayla hemşeri derneklerinin önemine vurgu yapan Başkan Yaşar, “Ben de Afyon’dan çıkıp Ankara’ya geldim. Bugün Yenimahalle’de Belediye Başkanıyım. Doğduğumuz toprakları unutmayacağız. Memleketlerimizin sorunlarıyla ilgileneceğiz, acısıyla kederleneceğiz, güzellikleriyle övüneceğiz, desteğimizi esirgemeyeceğiz. Burası Türkiye’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkenti. Ankara’nın sorunlarına da hep beraber sahip çıkacağız. Nereden gelirsek gelelim dünyada başkentler simgedir. Yani sadece başkentte yaşayanların değil bütün ulusun övündüğü, gurur duyduğu bir yerdir. Ankara bizim için öyle. Tarsuslularda da o güzel yürek var. Tüm hemşeri derneklerine olduğu gibi Tarsuslular Derneği’ne de katkı yapmaktan onur duyuyorum. Üzerime düşeni yapmaya her zaman hazırım” diye konuştu.

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Tarsus’un tarihi ve doğal güzellikleri sergilendi

Başkan Yaşar, Ankara Tarsuslular Derneği tarafından düzenlenen ve Tarsus’un tarihi, kültürel, doğal güzellikleri ile yöresel yemeklerinin tanıtıldığı fotoğraf sergisini de gezdi. Programın sonunda Ankara Tarsuslular Derneği Başkanı Semih Özsu, günün anısına Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan’a Tarsus’un tarihi kültür varlıklarının minyatür heykelini hediye etti. 

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