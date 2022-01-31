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Yenimahalle Belediyesi, çocuk oyunlarını sahneye taşıdı

Çocukların en çok güldüğü çizgi kahramanlar Minyonlar ve Cervantes'in eserinden uyarlanan Don Kişot müzikalleri, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Yenimahalleli çocuklarla buluştu.
Yenimahalle Belediyesi, çocuk oyunlarını sahneye taşıdı

4 gün boyunca, günde 2 seans olarak gösterimi yapılan çocuk müzikallerini 2-8 yaş arası 5 bine yakın çocuk ve ebeveyn izledi.  

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Minyonlar ve Don Kişot’la keyifli anlar
Dünya genelinde çocukların sevgilisi haline gelen ve çocukların eğitimine büyük katkısı olan Minyonlar Müzikali, bir yandan kitap okumanın önemi, düzenli beslenme ve çevreyi temiz tutma gibi sosyal mesajlar verirken bir yandan da kendine has konuşmalarıyla çocukları kahkahaya boğdu. Oyun; aksiyon, komedi, eğlence ve danslarıyla da miniklere unutulmaz bir gün yaşattı.

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Miguel de Cervantes'in eserinden uyarlanan Don Kişot Müzikali de çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Minik konuklar, İtalya’da Mancha Eyaleti’nde, küçük bir köyde yaşayan Don Kişot’un maceralarını keyifle izledi.

Sürekli olarak şövalye hikâyeleri okuyan ve zamanla dünyayı şövalye hikâyelerinde olduğu gibi görmeye başlayan Don Kişot’un aklını iyice yitirmesi ve kendisini son seyyar şövalye zannetmesiyle gelişen macera dolu olaylara minik konuklar da zaman zaman sahneye çıkarak dahil oldu. 

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Küçük ilçe sakinleri, 4 gün süren etkinliklerde tatillerinin keyfini çıkardı.

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