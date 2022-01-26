Yenimahalle Belediyesi, işletmelere çağrıda bulundu

Yenimahalle Belediyesi, sokak hayvanlarına mama desteğini artırırken restoran, kafe, lokanta, pastane gibi işletmelerden de çağrıda bulunarak yemek artıklarını çöpe atmak yerine sokak hayvanlarına vermelerini istedi.

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yemek hizmeti veren işletmelerin artan yemeklerini toplayarak sokakta yemek bulamayan kedi ve köpeklere dağıtıyor.

Artan yiyecekler can dostlara mama oluyor

Soğuk kış günlerinde, sokakta mama bulamayan hayvanları yalnız bırakmayan Yenimahalle Zabıtası, artan gıdalarını can dostlarla paylaşmak isteyen restoran, kafe ve yemek servisi yapan işletmelerin verdiği yemekleri sokak hayvanlarına ulaştırıyor.

Can dostlara yardım etmek ve artan yemeklerini ziyan etmeden sokak hayvanları ile paylaşmak isteyen lokanta ve restoran sahipleri, 444 93 64 numaralı çağrı merkezini arayarak gerekli bilgiyi alabiliyor.

Yaşar “Kapımızın önüne mama ve su bırakalım”

Havaların soğuması ve kar yağışının artması ile birlikte sokakta yaşayan dostlarımızın mama bulamadığının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Özellikle kış aylarında can dostlarımız sokakta mama bulamıyor. Başlattığımız proje ile ilçemizde restoran, lokanta türü işletmelerin artan yemeklerini sokakta yaşam mücadelesi veren hayvanlarımıza ulaştıracağız. Bunun yanında ilçe sakinlerimizin yiyecek bulmakta zorluk çeken sokaktaki kedilerimiz ve köpeklerimiz için kapılarının önüne mama ve su bırakmasını istiyoruz. Yenimahalle sakinleri sokak hayvanlarına dost ve doğaya saygılı insanlardır. Can dostlarımız için yürüttüğümüz bu projeye tüm Yenimahalle sakinlerinin canı gönülden destek vereceğine inanıyorum” dedi.