Yenimahalle Belediyesi, Sivil Savunma birim amirlerini belirledi

Yenimahalle Belediyesi, doğal afetlere karşı personellerini bilinçlendirmek için tüm dış hizmet birimlerinde yeni bir oluşuma giderek Sivil Savunma birim amirlerini belirledi.

Yenimahalle Belediyesi, doğal afetlere karşı personellerini bilinçlendirmek için tüm dış hizmet birimlerinde yeni bir oluşuma giderek Sivil Savunma birim amirlerini belirledi. Seçilen 28 personel “Afet Farkındalık” eğitimlerini tamamlarken Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar personellere sertifikalarını verdi.

Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen sertifika töreni, Sivil Savunma Birim amirlerinden Rana Kırılmazkaya ve Abdulvahit Gencol’un sunumuyla başladı. Sunumda, doğal afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler, ilk yardım, yangında tahliye, kıymetli evrakların korunması ve aile bireylerinde can kaybının önlenmesi gibi birçok konu detaylarıyla anlatıldı.

Bilinçli bir toplum hayat kurtarabilir

Kısa bir konuşma yaparak eğitimini başarıyla tamamlayan personelleri tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülkemiz zaten deprem bölgesi aynı zamanda çeşitli afetlerle de maalesef sık sık karşılaşıyoruz. Bu eğitimler, hem kendinize hem de insanlarımıza yardım edebilmek adına çok değerli. Afetlerin ne zaman, ne şekilde olacağını hiçbirimizin bilmesi mümkün değil. Ancak can kaybını azaltmak için bilinçli bir toplum olmak mümkün. Onun için bu eğitimleri veriyoruz. Hepinize çalışmalarınız için teşekkür ediyorum” dedi.