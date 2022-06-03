Yenimahalle Belediyesi yüzme takımının minik sporcuları birinciliğe kulaç attı

Yenimahalle Belediyesi yüzme takımının minik sporcularından Umut Ata Sarıkaya Türkiye Yüzme Federasyonu 10 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakaları’nda birinciliğe kulaç attı.

Sarıkaya müsabakalarda 100 m kelebek, 200 m karışık, 200 m serbest ve 50 m kelebek stillerinin her birinden 1’incilik alarak müsabakalarda göz doldurdu.

Sporcu gençler Yenimahalle’de yetişiyor

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yerel yöneticilerin görevi kentlerindeki gençlere sahip çıkmak, onlara sporda da eğitimde de uygun ortamları ve tesisleri hazırlamaktır. Biz Yenimahalle’de spor altyapımızı tamamladık. Tesislerimizden binlerce çocuğumuz faydalanıyor. Öte yandan spor kulübümüz bünyesinde lisanslı sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Tek amacımız gençlerimizin sağlıklı olması ve kötü alışkanlıklardan uzak durması. Yüzme sporuna gençleri ve çocukları yönlendirmek amacıyla ilçemizin 4 ayrı noktasına olimpik kapalı yüzme havuzu yaptık. 5’inci havuzumuz Ata Mahallesi’nde ve inşaatı devam ediyor. Şimdi bu yatırımların meyvelerini topluyoruz. Minik Umut yine birinciliğe kulaç attı. Kendisini ve ailesini kutluyorum” dedi.