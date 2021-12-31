Yenimahalle Belediyesi'nde alt yapı hedefleri aşıldı

Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2021 yılını yoğun mesai ile tamamladı. Belediye, sene içerisinde hedef olarak koyduğu alt yapı çalışmalarını aştı.

Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü; 2021 yılında ilçe genelinde alt yapı seferberliği başlatarak 75 bin ton asfalt serimi, 100 bin metrekare yol açımı, 25 bin metrekare tretuvar yapımı, 90 bin metreküp malzemeli bakım, 190 bin metreküp hafriyat alımı, 274 bin metrekare alan düzenlemesi ve 40 bin metre bordür onarım işlemi gerçekleştirdi. İlçede alt yapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Ekiplerimiz 2021 yılını yoğun mesai harcayarak hedeflerinin üzerinde tamamlamıştır. Yenimahalle sakinlerinin huzuru ve mutluluğu için çalışıyoruz" dedi.

Yapı malzemelerinde aralıksız üretim

Yenimahalle sakinlerinin güvenli yollarda ve çamursuz sokaklarda ulaşımını sağlamak amacıyla yıl boyunca çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, alt yapı çalışmalarında kullanmak üzere yapı malzemeleri üretiminde de zoru başardı. Yenimahalle genelinde kullanılmak üzere 4 bin metreküp beton, 64 bin metre bordür ve 32 bin metrekare kilit taşı üretimi gerçekleştirdi.

Yaşar, “Alt yapısı dört dörtlük bir ilçe yaratıyoruz”

Yenimahalle’de dört mevsim alt yapı çalışmalarına devam edildiğini belirten Başkan Yaşar, “Ekiplerimiz, ilçemizde aralıksız çalışıyor. Yenimahalle’de yeni açılan yolların yanı sıra vatandaşın talep ettiği noktalarda yenileme, onarım ve asfalt serimi gibi birçok çalışmayı yürütüyoruz. Yolların daha kullanışlı hale gelmesi, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için var gücümüzle çalışarak alt yapısı dört dörtlük bir ilçe yaratmak için uğraşıyoruz” dedi.