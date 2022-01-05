Yenimahalle Belediyesi’nden eğitici mobil çocuk oyunu 

Yenimahalle Belediyesi, çocuk ve gençlere geri dönüşümün önemini mobil çocuk oyunu ile öğretiyor.

Belediyenin ödüllü sıfır atık projesi “Atıkları Sıfırla” Mobil Çocuk Oyunu, yazılımı tamamlanarak uygulamaya girdi. Oyun, akıllı telefonlara indirilerek veya belediyenin web sitesinde yer alan link üzerinden oynanmaya başladı.

7-18 yaş aralığındaki tüm çocukların severek oynadığı oyun ile çocuklara; erken yaşta atık ayrıştırma ve geri dönüşümünü sağlama bilinci aşılanıyor.

Eğlence ve eğitim bir arada

Stilize edilmiş bir mahalle haritası üzerinde oynanan mobil oyunda; oyuncu, harita üzerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden hareket eden bir kamyonu sürerek, belirlenen güzergâhtaki ev, iş merkezi, hastane, okul, market gibi atık toplama noktalarına ulaşıyor. Burada amaç; çocuklara her yerden atık oluşabileceğini göstermek. Atık toplama noktasına başarıyla ulaşan oyuncu, burada biriken farklı türdeki atıkları ayrıştıracağı çeşitli mini oyunlarla karşılaşıyor. Oyuncuya, geri dönüşüme atılabilecek ve atılamayacak atıkların olduğu kartlar hızlı bir şekilde gösteriliyor ve oyuncunun bununla ilgili yapılacak işlemi seçmesi isteniyor. Atıkların toplanması tamamlandıktan sonra kamyonun doluluk oranına göre Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne atıkları boşaltmak üzere geri dönmesi veya sonraki hedefe gitme kararı oyuncuya ait oluyor. Kamyonda yer olduğu müddetçe atık toplama oyunu sürdürülebiliyor, eğer kamyonda yeterli yer kalmadıysa artık atık toplanamıyor. Oyuncular belli puanlara ulaştıklarında çeşitli rozetlerle ödüllendirilerek terfi alıyor. Oyuncular aldıkları rozetlerle kamyonlarının depolama kapasitelerini ve hızlarını arttırabiliyor. Her günün sonunda puanlar hesaplanarak günün şampiyonu seçiliyor.

Tüketmek için yaşıyor, yaşamak için tüketiyoruz

Çevre ile ilgili yapılan proje ve çalışmalarda amaçlarının çevre kirliliğini azaltmak, sürdürülebilir bir çevre politikası yürütmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak olduğunu kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Dünya üzerinde yaşanan hızlı nüfus artışı, insanların tüketime, israfa dönük bir yaşam şeklini benimsemeleri, sanayileşme, kentleşme oranlarının artması yaşadığımız bu küreye kaldıramayacağı bir yük yüklememize sebep olmaktadır. İnsanlar tüketmek için yaşıyor, yaşamak için tüketiyor. Bu sebeple, dünyada yaşam devam ettiği müddetçe insanlar tüketecek ve atıklar oluşacaktır. Bizlere düşen ise oluşan bu atıkları en düşük seviyede tutarak yönetimini sağlamaktır” dedi.