Yenimahalle Çiğdemtepe’de mahkemeden satılık daire

Yenimahalle’nin Çiğdemtepe Mahallesi’nde 3+1 ve 117 metre kare büyüklüğünde daire mahkeme yoluyla satılıyor. Yenimahalle Çiğdemtepe’de mahkemeden satılık dairenin değeri 540 bin TL olarak ilan edildi. Birinci satış tarihi ise 16.08.2022.