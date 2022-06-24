Yenimahalle Çiğdemtepe’de mahkemeden satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Yenimahalle’nin Çiğdemtepe Mahallesi’nde 3+1 ve 117 metre kare büyüklüğünde daire mahkeme yoluyla satılıyor.
Yenimahalle Çiğdemtepe’de mahkemeden satılık dairenin değeri 540 bin TL olarak ilan edildi.
Birinci satış tarihi ise 16.08.2022.
Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.
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