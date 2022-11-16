Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Yenimahalle’nin Ergazi Mahallesi’nde bulunan 7 bin 121 metre kare tarla mahkeme yoluyla satılıyor.
Satış işlemini Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu yapıyor.
Açık artırma ile satılacak olan tarlanın muhammen bedeli 71.210.000 TL.
Yenimahalle Ergazi’de mahkemeden satılık tarla ilanının detayları için TIKLAYIN.
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