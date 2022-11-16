Yenimahalle Ergazi’de mahkemeden satılık tarla

Yenimahalle’nin Ergazi Mahallesi’nde bulunan 7 bin 121 metre kare tarla mahkeme yoluyla satılıyor. Satış işlemini Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu yapıyor. Tarla açık artırma ile satılacak.