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Yenimahalle Evleri’nde çocuklar, keyifli saatler yaşıyor

Yenimahalle’de faaliyet gösteren YENİMEK noktaları ve Yenimahalle Evleri’nde çocuklara gün boyu renkli aktivitelerle keyifli saatler yaşatılıyor. 
Yenimahalle Evleri’nde çocuklar, keyifli saatler yaşıyor

Proje kapsamında; hafta içi her gün saat 10.00 ila 16.00 arasında ücretsiz olarak hizmet veren Sanat ve Eğlence Atölyeleri’nde Geri dönüşüm, Taş boyama, Kitap okuma, Oyun, Resim yapma, Ebru, Takı tasarım, Fotoğraf çekimi, butik örgü, Dijital ortamda ödev yapma, Butik enstrüman eğitimi ve seramik şekillendirme gibi farklı branşlarda eğlenceli eğitimler veriliyor. 

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2 haftalık tatil süresince evlerine kapanmak istemeyen, arkadaşlarıyla vakit geçirmek ve eğlenerek yeni şeyler öğrenmek isteyen çocukların ilk günden yoğun ilgi gösterdiği atölyeler 4 Şubat’a kadar aralıksız eğitime devam edecek. 

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Önceliğimiz çocuklarımız 
Yenimahalle’de her projenin çocuklarımızın geleceğini düşünülerek hazırladıklarının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle Belediyesi olarak çocuklarımızın daha iyi yetişmesi, gelecekte ülkemize fayda sağlayacak ve katkı sunacak mevkilerde bulunması için elimizden gelen bütün olanakları seferber ediyoruz. Geleceğin mimarları, hâkimleri, doktorları, bürokratları Yenimahalle’den çıksın istiyoruz. İlçemize açtığımız etüt merkezleri ve kreşlerde binlerce çocuk ve genç eğitim görüyor. Ayrıca Yenimahalle’de devlet okullarına büyük destek veriyoruz. Türkiye’nin aydınlık ve çağdaş bir geleceğe kucak açmasının yolu çocuklarımızın ve gençlerimizin kaliteli eğitim almasından geçiyor. Yenimahalleli çocuklarımızı Sanat ve Eğlence Atölyelerimize davet ediyor, yarıyıl tatillerinin güzel ve neşeli geçmesini diliyorum” dedi. 

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