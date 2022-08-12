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Yenimahalle ilaçlanıyor

Yenimahalle Belediyesi, her yaz mevsimi rutin olarak gerçekleştirdiği sinek, böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ilaçlama çalışmaları ilçenin tüm mahallelerini kapsayacak ş
Yenimahalle ilaçlanıyor

Yenimahalle ilaçlanıyor

Yenimahalle’de parklarda, yeşil alanlar, sulak alanlar ve müstakil evlerin bulunduğu mahallelerde,  haşere oluşumuna karşı ilaçlama faaliyetlerini yürüten ekipler, ilçe sakinlerinin sineksiz bir yaz geçirmesi için düzenli bir şekilde çalışıyor.

ARALIKSIZ MÜCADELE

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı biyosidal ilaçlar kullanarak ilaçlama faaliyetini sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; 7 adet soğuk sisleme makinası (ULV) ile sivrisinek ve karasinek türlerinin yaygınlaşmasını engellemek amacıyla her gün ilaçlama yapıyor.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda binaların kömürlük, bodrum, sığınak, garaj ve depo gibi ortak kullanım alanlarında fare ve böcek ilaçlaması da ücretsiz olarak yapılıyor. İlaçlama talep eden vatandaşlar Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü 0312 278 75 16 numaralı telefondan arayarak randevu ve bilgi alabilir.

POŞETLENMİŞ ŞEKİLDE ATALIM

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sinek ve böcek türlerinin çoğalmasını engellemek için sakinlerimize de büyük görev düşüyor. Vatandaşlarımızın çöp toplama saatlerine uygun olarak ve poşetlenmiş olarak çöplerini atması, çöp konteynerlerinin kapağını kapatması sinek oluşunu engellemek için büyük önem taşıyor” dedi.

 

 

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