Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı’nın alacağına karşılık olarak Atasoy Karo Mermer Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait Yenimahalle İvedik’teki arsayı satışa çıkardı.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı’nın alacağına karşılık olarak Atasoy Karo Mermer Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait Yenimahalle İvedik’teki arsayı satışa çıkardı.

İhale ile İvedikköy-İmar Mahallesi, 44713 Ada, 11 Parsel, Arsa nitelikli taşınmazın borçlu adına kayıtlı 482/5861 hissesi 1.687.000,00 TL muhammen bedel ile İcra Dairesi’nce açık artırma ile satılacak.

Birinci satış tarihi 17/11/2022.

Yenimahalle İvedik’te icradan satılık arsa ilanının detayları için TIKLAYIN.

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