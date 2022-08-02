Yenimahalle Kadın Çalıştayı’nda

2019 yılından beri Kadın Dostu Kentler kapsamında Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlayan ve yürüten Yenimahalle Belediyesi, son olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin düzenlediği ‘Belediyelerde Kadın Çalışmaları Çalıştayı’na katıldı. Yerel eşitlik eylem planı deneyimlerinin paylaşıldığı organizasyonda, Yenimahalle Belediyesi’nin kadın çalışmaları da katılımcılardan tam not aldı.
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CHP Vizyon Gelişim Ofisi koordinasyonunda CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından düzenlenen “Belediyelerde Kadın Çalışmaları Çalıştayı” CHP Genel Merkezi’nde yapıldı.
Belediyelerin kadın çalışmalarının geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması; kadınların, engellilerin, yaşlıların, çocukların ve diğer kırılgan grupların hizmetlere erişim noktasında yaşadıkları sorunlara çözüm önerilerinin ortaya konulması, çözüm önerilerinin belirli bir plan ve programla yürütülmesi amacıyla düzenlenen Çalıştay’a, 114 belediyeden 134 temsilci katıldı.
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