Yenimahalle Kadın Çalıştayı’nda

Yenimahalle Belediyesi, Türkiye’de, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı (CEMR) imzalayan 29 belediyeden biri olarak yaptığı çalışmalarla pek çok belediyeye örnek oluyor.