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Yenimahalle Kaletepe’de mahkemeden satılık daire

Yenimahalle’nin Kaletepe Mahallesi’nde 3+1 daire mahkeme yoluyla satılıyor. 108 metre kare olan satılık dairenin muhammen bedeli 675 bin TL olarak ilan edildi.
Yenimahalle Kaletepe’de mahkemeden satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Yenimahalle’nin Kaletepe Mahallesi’nde 3+1 daire mahkeme yoluyla satılıyor. 

108 metre kare olan satılık dairenin muhammen bedeli 675 bin TL olarak ilan edildi. 

Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.

Birinci Satış Günü: 03.08.2022

Yenimahalle Kaletepe’de mahkemeden satılık daire ile ilgili ilanın detayları için TIKLAYIN

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