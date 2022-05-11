Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Yenimahalle’nin Kaletepe Mahallesi’nde 3+1 daire mahkeme yoluyla satılıyor.
108 metre kare olan satılık dairenin muhammen bedeli 675 bin TL olarak ilan edildi.
Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.
Birinci Satış Günü: 03.08.2022
Yenimahalle Kaletepe’de mahkemeden satılık daire ile ilgili ilanın detayları için TIKLAYIN.
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