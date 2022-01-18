Yenimahalle Kitap Fuarı açıldı

Yenimahalle Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Kitap Fuarı’nın ikincisi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde açıldı.

Yenimahalle Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Kitap Fuarı’nın ikincisi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde açıldı. Başkan Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde yapılan açılışa; Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve kitapsever Başkentliler katıldı.

Edebiyat ve çocuk kitaplarının yanı sıra lise ve üniversiteye hazırlık gibi birçok türde kitabın Başkentlilerle buluştuğu fuara, yaklaşık 150 yayınevi 1 milyonu aşkın eserle katıldı.

Açılışta kitapseverlere seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Millet olarak okumaya bu kadar az zaman ayırıyor olmamız çok üzücü. Umuyor ve diliyorum kitap bizim insanımızın da en yakın dostu olur. Umuyor ve diliyorum yazarlarımız da pop yıldızlarımız kadar değer görür. Özgür bir dünyanın kapılarını açan kitaplar, kimseyi korkutmaz, toplatılmaz, yakılmaz. Dilerim, bir insanın kıymeti giydiği markalarla, eviyle, arabasıyla değil okuduğu kitaplarla belirlenir” dedi.

İnsan olmanın en önemli öznesi kitap okumaktır

Fuarın açılışını yaparak stantları gezen Yaşar, “İnsan olmanın en önemli öznesi kitap okumaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaş meydanlarına giderken bile sandıklarla kitaplarını taşımış ve okumuştur. O kitaplardan öğrendikleriyle bir savaş kazanmış ve yepyeni bir çağdaş ulus yaratmıştır.

Onun gibi sizlerin de bolca okumanızı diliyorum. Sabahattin Ali "Bir kitabı okurken geçen iki saatin ömrümün birçok senelerinden daha dolu, daha ehemmiyetli olduğunu fark edince insan hayatının ürkütücü hiçliğini düşünür ve yeis içinde kalırdım" diyor. Kitap okurken bir an kendiniz olmaktan çıkıp yeni bir kahraman olarak sonunu bilmediğiniz bir yolculuğa çıkarsınız. Farklı kişiler tanır, farklı hayatlar görürsünüz. İnsanın hayal gücünü en çok geliştiren eylem kitap okumaktır. Öyle ki yapılan araştırmalarda gelişme döneminde fazla kitap okuyan kişilerin ileriki yaşlarında edindikleri meslekler çoğunlukla yaratıcılık üzerine oluyor” dedi.

Müzikaller, söyleşiler, imza günleri

30 Ocak’a kadar devam edecek fuarda yarıyıl tatilini de göz önünde bulunduran Yenimahalle Belediyesi, çocuklara da keyifli saatler vadediyor. Kitap fuarı kapsamında; 2-8 yaş arasındaki Başkentli minikler için 27 ve 29 Ocak günlerinde saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans halinde ücretsiz “Don Kişot Müzikali”, 28 ve 30 Ocak günlerinde yine aynı saatlerde ise “Minyonlar Müzikali” ücretsiz gerçekleştirilecek. Fuar boyunca tüm çocuklara ücretsiz yüz boyama etkinliği de yapılacak.

Her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan fuar kapsamında; konuk yazarlar Yavuz Selim Demirağ, Bircan Yıldırım, Sinan Meydan, Ülkü Yalım Günay ve Özlem Binel imza günleri ve söyleşilerle de okurlarıyla buluşacak.