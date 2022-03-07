Yenimahalle Pamuklar’da icradan satılık dubleks daire

Ankara ilçesi Yenimahalle’nin Pamuklar Mahallesi’nde 154 metre kare dubleks daire icra yoluyla satılıyor. Yenimahalle Pamuklar’da icradan satılık dubleks dairenin değeri 850 bin TL olarak ilan edildi. İlk satış tarihi ise 19.04.2022.