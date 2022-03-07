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Yenimahalle Pamuklar’da icradan satılık dubleks daire

Ankara ilçesi Yenimahalle’nin Pamuklar Mahallesi’nde 154 metre kare dubleks daire icra yoluyla satılıyor. Yenimahalle Pamuklar’da icradan satılık dubleks dairenin değeri 850 bin TL olarak ilan edildi. İlk satış tarihi ise 19.04.2022.
Yenimahalle Pamuklar’da icradan satılık dubleks daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Yenimahalle’nin Pamuklar Mahallesi’nde 154 metre kare dubleks daire icra yoluyla satılıyor. 

Yenimahalle Pamuklar’da icradan satılık dubleks dairenin değeri 850 bin TL olarak ilan edildi. 

İlk satış tarihi ise 19.04.2022.

2. Satış Günü : 16/05/2022 

Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu

İlanın detayları için TIKLAYIN

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