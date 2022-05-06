Yenimahalle sokaklarında temizlik çalışması yapıldı

Yenimahalle Belediyesi, toz ve koku oluşumunu engellemek amacıyla ilçe sokaklarında yıkama işlemi ve boş alanlarda temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Temizlik ve yıkama çalışmalarını ilçenin tümüne yayan Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 7 süpürge aracı, 2 su tankeri ve 40 personelle sokak sokak yıkama işlemi gerçekleştiriyor.

Yaz aylarında ilçede toz ve kokunun önüne geçmek amacıyla boş alanlara ve çöp konteynırlarının bulunduğu sokaklara yoğunluk veren belediye ekipleri; Yeşilevler, Batıkent, Demetevler gibi ilçenin farklı noktalarında temizlik ve yıkama işlemlerini sürdürüyor.

Temiz bir Yenimahalle için çalışıyoruz

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ekiplerimiz yıkama işlemlerini düzenli olarak yapıyor. Amacımız vatandaşlarımızı bilinçsiz atılan çöplerden dolayı oluşan kokudan ve toz oluşumundan korumak. Yenimahalle’nin emekçileri, ilçe sakinlerinin sağlığı ve huzuru için yaz mevsiminde de yıkama işlemlerini sürdürecek. Bu süreçte ilçe sakinlerinin de temiz bir Yenimahalle için gereken özeni göstereceğine yürekten inanıyorum” dedi.