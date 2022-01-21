Yenimahalle, yarıyıl tatilinde de eğitime devam edecek

Yenimahalle Belediyesi’nin öğrencilere eğitim desteği sunmak amacıyla ücretsiz olarak hizmete açtığı Destek Eğitim Merkezleri, 8’inci sınıf LGS ve 12’inci sınıf YKS öğrencileri için yarıyıl tatilinde de eğitime devam edecek.

Öğrenciler Demetevler (Ortaokul), Karşıyaka (Ortaokul ve Lise), Ragıp Tüzün (Lise), Batıkent Meydan (Ortaokul) ve Şentepe (Ortaokul) olmak üzere 6 ayrı noktada 15 gün boyunca günde 5 saat eğitim alacak.

LGS VE YKS hazırlıklıları tam gaz devam edecek

Destek Eğitim Merkezleri’nin eğitime devam etmesiyle öğrenciler ara tatilde eksik kaldıkları konuları tamamlayarak, yoğun deneme sınavlarıyla LGS VE YKS hazırlıklılarını sürdürecek.

Aynı zamanda kayıt almaya devam eden Destek Eğitim Merkezleri, kontenjan dahilinde kayıt yaptırmak isteyen öğrencileri merkezlere bekliyor. Kayıt yaptırmak isteyen ilçe sakinleri ortaokul için 332 12 14, lise için ise 335 94 90 numaralı telefonlara ulaşarak bilgi alabilirler.

“Amacımız sınavlarda başarılı olmaları”

Öğrencilerin sınavlarda başarılı olması ve derslerinden uzak kalmaması için yarıyıl tatilinde de eğitim vereceklerini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Öğretmenlerimiz, pandemi döneminde çocuklarımız için eğitim vermeye devam etti. Yarıyıl tatilinde de eğitimlerimiz sürecek. Amacımız çocuklarımızın sınavlarda başarılı olması ve derslerinden uzak kalmaması. Bunun için yoğun çaba sarf ediyoruz. Yeter ki yavrularımız iyi liselerde ve üniversitelerde okusunlar. Onlar bizim geleceğimiz. Bu nedenle eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır” dedi.