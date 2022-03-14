  • BIST 2.085,57
  • Altın 931.645
  • Dolar 14.7485
  • Euro 16.1961
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -3 °C
»

Yenimahalle Yenibatı’da icradan satılık arsa

Ankara ilçesi Yenimahalle’nin Yenibatı Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda 5.039 metre kare arsa icra yoluyla satılıyor. Yenimahalle Yenibatı’da icradan satılık arsanın değeri yaklaşık 28 milyon TL.
Yenimahalle Yenibatı’da icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Yenimahalle’nin Yenibatı Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda 5.039 metre kare arsa icra yoluyla satılıyor. 

Yenimahalle Yenibatı’da icradan satılık arsanın değeri yaklaşık 28 milyon TL. 

1. Satış Günü : 25/04/2022 

2. Satış Günü : 26/05/2022 

Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu

İlanın detayları için TIKLAYIN

yenimahalle-yenibati-icradan-satilik-arsa.jpg

 

www.gazeteilksayfa.com

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Etimesgut Eryaman’da mahkemeden satılık daire11 Mart 2022 Cuma 10:14
  • Ulucanlar Göz Hastanesi’ne sarf karşılığı cihaz alınacak11 Mart 2022 Cuma 10:11
  • Haymana Eskikışla’da icradan satılık kerpiç ev11 Mart 2022 Cuma 10:06
  • ODTÜ ilaç alım ihalesine çıktı10 Mart 2022 Perşembe 11:09
  • Keçiören Bağlarbaşı’nda mahkemeden satılık konut10 Mart 2022 Perşembe 11:04
  • Etimesgut Ahi Mesut’ta icradan satılık dubleks daire10 Mart 2022 Perşembe 11:00
  • Keçiören Atapark’ta icradan satılık daire09 Mart 2022 Çarşamba 10:55
  • Keçiören Belediyesi hırdavat malzemesi alım ihalesine çıktı09 Mart 2022 Çarşamba 10:51
  • Akyurt Saracalar’da icradan satılık arsa09 Mart 2022 Çarşamba 10:47
  • Keçiören 19 Mayıs’ta mahkemeden satılık daire08 Mart 2022 Salı 10:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti