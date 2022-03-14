Yenimahalle Yenibatı’da icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Yenimahalle’nin Yenibatı Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda 5.039 metre kare arsa icra yoluyla satılıyor.
Yenimahalle Yenibatı’da icradan satılık arsanın değeri yaklaşık 28 milyon TL.
1. Satış Günü : 25/04/2022
2. Satış Günü : 26/05/2022
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu
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