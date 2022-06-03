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Yenimahalle Yuva’da icradan satılık 6600 metre arsa

Yenimahalle’nin Turgut Özal Mahallesi’nde 6600 metre kare arsa icra yoluyla satılıyor. İcradan satılık arsa tapuda Yuva Mahallesi üzerinde görülüyor. Yenimahalle Yuva’da icradan satılık 6600 metre arsanın muhammen bedeli 11 milyon 550 bin TL.
Yenimahalle Yuva’da icradan satılık 6600 metre arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Yenimahalle’nin Turgut Özal Mahallesi’nde 6600 metre kare arsa icra yoluyla satılıyor. 

İcradan satılık arsa tapuda Yuva Mahallesi üzerinde görülüyor. 

Yenimahalle Yuva’da icradan satılık 6600 metre arsanın muhammen bedeli 11 milyon 550 bin TL olarak ilan edildi. 

Birinci Satış Günü: 26.07.2022

İlanın detayları için TIKLAYIN

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