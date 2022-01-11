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Yenimahalle’de 2.Kitap Fuarı Başlıyor

Yenimahalle Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği kitap fuarının 2’incisi 17-30 Ocak tarihleri arasında Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. 
Yenimahalle’de 2.Kitap Fuarı Başlıyor

Edebiyat ve çocuk kitaplarının yanı sıra lise ve üniversiteye hazırlık gibi birçok türde kitabın Yenimahallelilerle buluşacağı etkinliğe, yaklaşık 150 yayınevi 1 milyonu aşkın eserle katılacak.

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Çocuklar da unutulmadı 
21 Ocak’ta başlayacak olan yarıyıl tatilini de göz önünde bulunduran Yenimahalle Belediyesi, çocuklara da keyifli saatler vadediyor. Kitap fuarı kapsamında; 2-8 yaş arasındaki Başkentli minikler için 27 ve 29 Ocak günlerinde saat 13.00 ve 15.00 olmak üze iki seans halinde ücretsiz “Don Kişot Müzikali” 28 ve 30 Ocak günlerinde yine aynı saatlerde ise “Minyonlar Müzikali” ücretsiz gerçekleştirilecek. Fuar boyunca tüm çocuklara ücretsiz yüz boyama etkinliği de yapılacak. 

17 Ocak 2021 Pazartesi günü açılışı yapılacak olan kitap fuarı kitapseverler için her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. 

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“Çocuklarımıza kitap okuma bilincini aşılamalıyız”
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Toplum olarak okumuyoruz, kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyoruz. Kitap fuarlarının, çocuklarımızda ve gençlerimizde kitap okuma bilincinin oluşturulmasına katkı sunacağına inanıyorum. Ülkemizin aydınlık ve çağdaş bir geleceğe kucak açmasını istiyorsak, çocuklarımızı kitap okumaya heveslendirmeli, bilgi sahibi bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Tüm yurttaşlarımızı kitap fuarımızda buluşmaya davet ediyorum” dedi.

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