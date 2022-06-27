Yenimahalle'de çiçek gibi haftasonu

Yenimahalle Belediyesi, Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası iş birliği ile İkinci Geleneksel Çiçek Festivali düzenledi.

Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda düzenlenen Çiçek Festivali’nde, Karadeniz Müziği’nin unutulmaz sanatçısı ‘Şair Ceketli Çocuk’ Kazım Koyuncu da vefatının 17’nci yılında düzenlenen konserle anıldı.

Batıkent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, Yenimahalle’de hizmet veren 40’a yakın çiçekçi esnafı, çiçek bakımı ile ilgili stantlar, ebru ve çömlek yapımı gibi sanat atölyeleri ve canlı müzik performansları ile ilçe sakinlerine renkli bir hafta sonu yaşattı.

ÇİÇEK GİBİ BİR İLÇE İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Çiçek Festivali’nde kurulan stantları tek tek gezerek esnafa teşekkür belgesi takdim eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “2009 yılından beri Yenimahalle’yi çiçek gibi yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yenimahalle, bugün alt yapısıyla, üst yapısıyla, kültürü, sanatı, sporuyla Türkiye’nin en güçlü ilçesi. Esnafımıza ve vatandaşımıza destek olmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz. İlçemizi renklendiren festivalimizde Karadeniz’in gönüllere taht kurmuş sanatçısı Kazım Koyuncu anısına anma konseri düzenliyoruz. Karadeniz’in Şair Ceketli Çocuğu Kazım Koyuncu’yu özlem ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Kazım Koyuncu sadece bir şair, bir sanatçı değildi. Ülkenin sorunlarına karşı son derece duyarlı, çevreye ve doğaya duyarlı, haksızlıklara karşı dimdik ayakta duran bir insandı” dedi.

HORONLAR ’ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK’ İÇİN TEPİLDİ

Haftasonu iki gün boyunca Batıkentlilerin akın ettiği festival sonunda Kazım Koyuncu anısına düzenlenen konserde Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçıları Tanju Topal ve Yusuf Aydın’ın sahne aldı. Konserde, Kazım Koyuncu’nun şarkılarını vatandaşlar hep bir ağızdan söyledi. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan ilçe sakinleri, ‘Şair Ceketli Çocuk’ Kazım Koyuncu’yu şarkılarıyla yâd etti. Hareketli şarkılar eşliğinde halay çekip, horon tepen vatandaşlar, aileleri ile birlikte keyifli dakikalar geçirdi.