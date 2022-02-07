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Yenimahalle'de Manço'nun şarkıları yankılandı

Yenimahalle Belediyesi, Anadolu Rock Müziğinin efsanevi sanatçısı Barış Manço’nun 23’üncü ölüm yıldönümünde anma gecesi düzenledi. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ndeki etkinlikte sanatçı, kendi şarkılarıyla anıldı.
Yenimahalle'de Manço'nun şarkıları yankılandı

Konser öncesi konukları selamlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Barış Manço sanatçı olarak da kişilik olarak da ahlaki değerleriyle de insan üstü bir insandı. Düşüncesi, dili, ırkı fark etmeksizin herkesin kabul ettiği bir sanatçı olabilmek herkese nasip olmaz. O, bunu başaran bir değerimizdi. Biz maalesef sanatçılarına değer veren bir millet değiliz. Avrupalılar gibi değiliz. Sanatçılarımıza ve bu ülkeye değer katanlara gereken değeri vermek hepimizin görevi. Barış Manço’yu Yenimahalle’de hem bir kreşimizde hem de güzel bir parkımız da yaşatıyoruz. Bundan da onur duyuyoruz. Sanata ve sanatçıya ne kadar değer verirsek ülkemizin de değeri o kadar artacaktır. Çünkü artık ülkeler sadece ekonomileriyle değil, kültür sanata verdiği değerle de ölçülüyor. Gelişmişlik sıralamaları da böyle oluşuyor. Onun için biz Yenimahalle Belediyesi olarak sanata ve sanatçılarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.   

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Manço şarkıları hep bir ağızdan söylendi
Gecede; Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçıları, 7'den 70'e herkesin gönlüne dokunan, ülkemizi dünyanın her bir köşesinde müziğiyle ve insani değerleri ile temsil eden ünlü sanatçı Barış Manço’nun birbirinden güzel şarkılarını yorumladı.  

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Sanatçının “Dağlar, dağlar”, “Unutamadım”, “Gülpembe”, “Karasevda” gibi çok sayıda eseri orkestra tarafından yorumlanırken belediye çocuk korosunun minkleri de “Arkadaşım Eşek” şarkısını tüm konuklarla birlikte söyledi.  
Başkan Yaşar konserin sonunda Orkestra şefi Savaş Yakupoğlu ve Barış Manço’nun kız kardeşi İnci Manço’ya tüm Yenimahalleliler adına çiçek vererek teşekkür etti. 

Barış Manço’nun mütevazı kişiliğini anılarla anlatan İnci Manço da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a sanata verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.  

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