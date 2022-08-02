  • BIST 2.677,66
  • Altın 1023.029
  • Dolar 17.9484
  • Euro 18.3739
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 26 °C
»

Yenimahalleliler Kahve Festivali’nde buluştu

Düzenlediği birbirinden keyifli etkinliklerle Yenimahallelileri sıcak yaz akşamlarında açık havada bir araya getiren Yenimahalle Belediyesi, kahve tutkunları için unutulmaz bir festival düzenledi.
Yenimahalleliler Kahve Festivali’nde buluştu

Batıkent Murat Karayalçın Meydanı’nda bu yıl 2’ncisi düzenlenen Kahve Festivali, Türk Kahvesi grubundan 4’üncü nesil kahvecilere ve kahvenin vazgeçilmezi çikolata ve şekerleme grubuna kadar 20’den fazla firmanın katılımı ile gerçekleştirildi.

Yenimahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği festivalde vatandaşlar birbirinden leziz kahveleri tadarken, filtre kahve yapmanın püf noktalarını ve kahve pişirme tekniklerini uygulamalı şekilde öğrenme fırsatını yakaladı. Yenimahalleliler, YENİMEK sanat atölyelerinin de hazır bulunduğu festivalde ebru ve çömlek yapımını uygulamalı şekilde öğrendi. Ayrıca çikolata yeme yarışmasının da yapıldığı etkinlikte çocuklar eğlence dolu dakikalar yaşadı. 

Kent Orkestrası Batıkentlileri coşturdu

2’nci Geleneksel Kahve Festivali, Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarının verdiği muhteşem konserle devam etti. Kent Orkestrası sanatçılarından Pırılay Pekpak, Tolga Kaya, Yüksel Didikoğlu, Duygu Kutlu, Evren Çelik ve Coşkun Koyuncu, iki gün süren festival boyunca sevilen şarkıları ve birbirinden güzel türküleri Yenimahalle sakinleri için seslendirdi.

Kahve Festivali’ne eşi Azize Yaşar ile birlikte katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, stantları tek tek gezerek katılımcı işletmelere teşekkür belgesi verdi.

Yenimahalle’de yaz dolu dolu devam edecek

Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası’nın düzenlediği konser öncesinde ilçe sakinlerine seslenen Başkan Yaşar, “Yenimahalle’de kültür ve sanata büyük önem veriyoruz. Yenimahalle Belediyesi olarak hemşerilik bilincinin ve komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için bütün mahallelerimizde yıl boyunca birçok etkinliğin düzenliyoruz. Yaz boyunca düzenlediğimiz konserlerimiz devam edecek. Sanat sevgi, kardeşlik, birliktelik demektir. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de sanata ve sanatçıya değer vermeye, sevilen sanatçılarımızı sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar: Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs'taki garantörlük görevini eksiksiz şekilde yerine getirmeyi sürdürecek02 Ağustos 2022 Salı 09:58
  • Dünya, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının başlamasını memnuniyetle karşıladı02 Ağustos 2022 Salı 09:57
  • Sayıştay Başsavcılığına atama kararı Resmi Gazete'de02 Ağustos 2022 Salı 09:57
  • İstanbul merkezli terör operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı02 Ağustos 2022 Salı 09:56
  • Anayasa Mahkemesinden 'trafik cezası' kararı02 Ağustos 2022 Salı 09:52
  • Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi02 Ağustos 2022 Salı 09:46
  • Hatay'dan acı haber! Araç kazası sonrası şehit oldu02 Ağustos 2022 Salı 09:45
  • Yenimahalle Kadın Çalıştayı’nda02 Ağustos 2022 Salı 09:45
  • Yenimahalleliler Kahve Festivali’nde buluştu02 Ağustos 2022 Salı 09:39
  • Çiftlik Bank davasında yeni iddianame02 Ağustos 2022 Salı 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti