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Yerel tedarikçisi siber saldırıya uğrayan Toyota, Japonya'da fabrikalarını durdurdu

Toyota Motor, yerel bir tedarikçisinin bilgisayar sistemi siber saldırıya maruz kalınca Japonya'da fabrikaların çalışmasını durdurdu.
Yerel tedarikçisi siber saldırıya uğrayan Toyota, Japonya'da fabrikalarını durdurdu

Aiçi eyaletindeki yerel tedarikçilerinden Kojima Industries firmasında oluşan sistem arızası sonucu Toyota, üretimi askıya alma kararı verdi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre firma, bünyesindeki Hino Motor ile Daihatsu Motor dahil Japonya içindeki 14 fabrikada 28 üretim bandını durdurdu.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, sistem arızasının "siber saldırıdan kaynaklandığını" söyledi.

Ukrayna'da süren savaşa dikkati çeken Matsuno, "olası siber saldırılara karşı" Japon firmaların tedbirli olması çağrısında bulundu.

Kojima Industries yaptığı açıklamada, bilgisayar sunucularının virüs saldırısına maruz kaldığını, hükümet yetkililerinin bilgilendirildiğini duyurdu.

Başbakan Kişida Fumio, ilgili kuruluşların olayı araştırdığını belirterek saldırının "arkasından Rusya'nın çıkabileceği" ihtimaline yönelik "teyit etmeden cevap vermek zor" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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