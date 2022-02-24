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Yerinde sağlık kurulu raporu oluşturulması uygulaması ilk kez Tunceli'de başladı

Sağlık Bakanlığı'nın eve ya da yatağa bağımlı hastalara yerinde sağlık raporu düzenlenmesi projesi ilk kez Tunceli’de hayata geçti.
Yerinde sağlık kurulu raporu oluşturulması uygulaması ilk kez Tunceli'de başladı

Sağlık Bakanlığı, yatağa/ cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmesi için hastaneye gelme şartlarını kaldırdığı uygulama ilk kez Tunceli’de hayata geçti. Uygulama sayesinde yatağa bağımlı hastalar sistem üzerinden randevu alıp yakınları vasıtasıyla bölüm doktorlarıyla görüntülü görüşüyor, daha sonra sağlık raporları hazırlanıyor. Hastalar hazırlanan raporlarına e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca uygulama sayesinde hastaların ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemeleri de evlerinden çıkmadan almaları sağlanıyor.

‘UYGULAMA İLK OLARAK TUNCELİ’DE BAŞLADI’

Tunceli Sağlık Grup Başkanı Uzm. Dr. Hakkı Aktaş, uygulamanın ilk olarak kente hayata geçtiğini belirterek, “Sağlık Bakanlığımızın Tunceli, Sinop ve Bilecik illerinde uygulamaya başladığı eve ya da yatağa bağımlı hastalara yerinde sağlık raporu düzenlenmesi projesi, Tunceli’de başlamış bulunmakta. Şu anda bu 3 ilde eş zamanlı olarak planlama devam ediyor. Uygulama ilk olarak Tunceli’de başladı. Bu 3 ile Kayseri ve Konya da eklendi. Zaman içerisinde diğer iller de bu pilot uygulamaya dahil olacaklar. Bu proje kapsamsında evde sağlık hizmetlerine kayıtlı eve ya da yatağa bağımlı hastalara sağlık kuruluşlarına başvurmadan sağlık kurulu raporu alma imkanı tanınıyor. Hastalarımız evde sağlık ekiplerimizle doktor e-nabız uygulamasıyla görüntülü muayene randevusu oluşturularak sağlık kuruluşlarımıza başvurmadan muayene işlemleri gerçekleştiriliyor ve sağlık kurulunda son görüşmesi tamamlanıyor. Hazırlanan sağlık kurulu raporları da e-devlet sistemleri üzerine entegre edilerek oradan rapora ulaşılabilir hale geliyor. Bu proje kapsamında bugün ilimizde ikinci kişinin randevuları oluşturuldu. Kişi hakkında düzenlenen sağlık raporuna ilgili e-devlet sistemi üzerinden ulaşılabilecek” dedi.

‘ARTIK ÇOK RAHATIZ’

Yatalak kayınvalidesini doktorlarla görüntülü görüştüren Haskar Coşkun, uygulama sayesinde rahata kavuştuklarını belirterek, “Hastamız yatalak olduğu için hastaneye getiremiyorduk. Doktor görüntülü arayıp hastamıza öyle baktı. Kısa zaman içinde raporumuz hazırlandı. Bu uygulama için herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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