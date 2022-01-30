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Yerli bisiklet sayaçları kullanılmaya başlandı

Yerli ve milli “Bisiklet Sayaç”ları Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bisiklet yollarında kullanılmaya başlandı.
Yerli bisiklet sayaçları kullanılmaya başlandı

“Mikromobilite  Altyapısını Mevcut Toplu Taşımaya Entegre Etme (MeHUB) Projesi”nin bir parçası olarak Büyükşehir Belediyesi ile Sabancı Üniversitesi  ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nin iş birliğiyle yerli ve milli imkânlarla Türkiye’de ürettiği ilk bisiklet sayacı bisiklet yollarında kullanılmaya başlandı. Yapay zekâ tabanlı ve kamera sistemi bulunan bisiklet sayacı ilk olarak Bahçelievler Eser Park’a kuruldu.

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AB’DEN YÜZDE 100 HİBE DESTEKLİ YERLİ SAYAÇLAR YAYGINLAŞACAK
EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen yeni proje, Avrupa Birliği'nin bir organı olan Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından yüzde 100 hibe ile destekleniyor.

Başkent’te bisiklet kullanımını yaygınlaştırırken bir yandan da kullanım oranlarını tespit etmeyi amaçladıklarını belirten EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanlığı Proje Müdürü Ali Onuralp Ünal, proje hakkında şu bilgileri verdi:
“EGO Genel Müdürlüğü olarak Avrupa Birliği’nin bir organı olan Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü’nün yüzde 100 hibe proje kapsamında Ankara'nın birçok yerinde yaptığımız bisiklet altyapılarından bir tanesini hayata geçirdik. Bisiklet sayacı için Sabancı Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi ile yürüttüğümüz proje kapsamında AR-GE çalışması yapıldı. 2002 yılından beri tüm dünyada kullanılan bu bisiklet sayaçlarını ilk defa Türkiye'de yerli olarak üretmiş olduk. Tüm dünyadaki bisiklet sayaçlarında çok farklı teknoloji kullanılıyor. Bizim bisiklet sayacımız geniş açılı bir kamerayla bisiklet tespiti yaparken yapay zekâyla da yorumlanıyor. Anlık olarak da kurumumuzda karar vericilerle paylaşılıyor. Şu an sadece 1.etap güzergâhında olan Milli Kütüphane ve Beşevler arasındaki bölgeye 1 tane yerleştirildi. Önümüzdeki günlerde 8 tane daha yerleştirerek Ankara genelinde 9 bisiklet sayacıyla tespitleri yapacağız. Bisiklet yollarından geçen yayaların, bisikletlerin ve scooterların ölçülerek yoğunluğun tespit edilmesi ve bu tespit sonucunda Ankara’da gelecekte yapılacak bisiklet yollarının kararlarının verilmesi amaçlanıyor.” 

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VERİLER KAMERA İLE TOPLANIYOR
Bisiklet sayaçlarında bulunan geniş açılı kamera tarafından elde edilen görüntüler önce gerçek zamanlı olarak görüntü işleme biriminde analiz edilecek. 

Görüntüde yer alan nesneleri tespit ederek sınıflandıracak olan yapay zekâ tabanlı görüntü izleme teknolojisine dayalı akıllı sayaç, oluşturulan istatistiki bilgiyi internet üzerinden sunucu sistemlerine aktaracak. OSTİM Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Rıza Bayrak, geliştirdikleri bisiklet sayacı projesi hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bu proje EGO Genel Müdürlüğü ile beraber geliştirdiğimiz yapay zekâ tabanlı, görüntü iletme tabanlı teknolojiye sahip ilk akıllı bisiklet sayacı. Dolayısıyla bu akıllı şehirler konseptinin bir parçası. Tamamen bir optimizasyon aracı. Bisiklet yolları yapılmalı mı? Ne kadar yapılmalı? Tüm bu soruların yanıtları için kullanım oranları bizim için son derece önemli. Bu maksatla EGO ile geliştirdiğimiz AR-GE projesi sayesinde halihazırda bisikletlileri ve yayaları sayıyoruz. Bir sonraki aşamada scooterları da dahil edeceğiz.”

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BİSİKLET KULLANICILARINDAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR
Bisiklet kullanmak isteyenler için bisiklet sayacının teşvik edici olacağını vurgulayan bisikletseverler ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:
-Aygül Doğan: “22 yaşındayım ve öğrenciyim. Uzun yıllardır bisiklet kullanıyorum. Buradaki veriler belediyeye iletiliyor. Bisiklet sayısı ne kadar fazla olursa bisiklet kullanmak isteyenleri daha fazla teşvik edecek. Belediye bu verilere göre bisiklet yollarını daha da artıracak. Bu proje bizi motive etti, teşekkür ediyoruz.”
-Burçin Tarhan(Pedallayan Kadınlar Grubu Kurucusu): “Sürekli işe, alışverişe ve evime bisikletle gidip geliyorum. Biz bisiklet yollarını kullanan bisikletliler olarak buradaki istatistikleri hiç bilmiyoruz. Dolayısıyla bunu yapan yerel yönetimlerde bu sayılardan haberdar değil. Bu sayıların bilinmesi demek ona göre iş düzenlemesi yapmak demek.Burada bir istatistik tutuluyor. Buradan toplanan bilgiler her yıl belediyenin veri toplama sisteminde toplanacak.” 

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