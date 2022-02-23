  • BIST 2.040,12
  • Altın 841.25
  • Dolar 13.8036
  • Euro 15.683
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 11 °C
»

Yerli mobil hız tespit sistemi, Mersin'de kullanılmaya başlandı

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) Mersin'de kullanılmaya başlandı.
Yerli mobil hız tespit sistemi, Mersin'de kullanılmaya başlandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 şeritli yolda hız ihlali yapan tüm araçların cinslerini, hangi şeritte hız yaptıklarını, hız yapılan yerin koordinatını fotoğraf ve video kaydıyla tespit edilebilen MTS, jandarma ekiplerince kullanılmaya başlandı.

Gece hız tespiti yapmasının yanı sıra araca monte olmadan seyyar olarak da kullanılan cihaz, karlı ve sisli havalarda da kullanılabiliyor.

Cihaz sayesinde hız nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında azalma olması bekleniyor

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca'nın paylaştığı Gündağ bebek, yarın ameliyat olacak23 Şubat 2022 Çarşamba 12:46
  • İklim Şurası, iklim elçisi gençlerin umutlarını yeşertti23 Şubat 2022 Çarşamba 12:42
  • Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in iadesi için geçici tutuklanmasını istedi23 Şubat 2022 Çarşamba 12:42
  • Yerli mobil hız tespit sistemi, Mersin'de kullanılmaya başlandı23 Şubat 2022 Çarşamba 12:41
  • 'Turizm elçisi' rehberler sezondan umutlu23 Şubat 2022 Çarşamba 12:33
  • FETÖ'nün Büyükelçi Karlov suikastı davası istinaftan geçti23 Şubat 2022 Çarşamba 11:48
  • Hatay'da 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi23 Şubat 2022 Çarşamba 11:20
  • Kaputa yatıp, öndeki aracı itti23 Şubat 2022 Çarşamba 11:20
  • Sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlarda ceza artırımı Anayasaya uygun bulundu23 Şubat 2022 Çarşamba 10:57
  • Ukrayna Büyükelçisi'nden Rusya açıklaması: İşgalci ordular girmeye başladı!23 Şubat 2022 Çarşamba 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti