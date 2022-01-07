Yerli otomobil Togg, blok zinciri anlaşmasına imza attı!

Yerli otomobil Togg'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Togg, Avalanche blok zinciri platformunu geliştiren Ava Labs ile akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek üzere stratejik bir ortaklığa gitti.

Elektrikli yerli otomobil geliştirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Togg, blok zinciri teknolojileri konusundaki stratejik partner arayışını tamamlayarak Avalanche blok zinciri platformunu geliştiren Ava Labs ile iş birliğine adım attığını bildirdi.

Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) duyurulan gelişmeye göre, işbirliği sayesinde akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek hedefleniyor.

Değişen kullanıcı beklentilerine paralel olarak mobil telefonlarda son 15 yılda yaşanan değişim otomotivde yaşanıyor. Togg'un, IoT ve M2M iletişim teknolojileri ile blok zinciri altyapısını birleştirerek mobilite dünyasında bu değişime liderlik etmeyi hedeflediği belirtiliyor.



GÜVENİLİR İKİNCİ EL PİYASASI SAĞLAYACAK

Yapılan açıklamaya göre, Intermodal olarak adlandırılan karma modele sahip Togg Navigasyon sistemi sayesinde kullanıcılar farklı ulaşım çözümleri kullanarak seyahat etme imkanı sahip olacak.

Kullanıcıların, Togg akıllı cihazlarını önceden rezerve edilmiş şarj istasyonunda park ettikten sonra scooter ile yolculuğa devam edebilecekleri ya da çevredeki kahveciden kahvesini alabilecekleri aktarıldı.

Bu ürün ve hizmetler karşılığında da Togg akıllı cihazın kullandığı blok zinciri teknolojisi ve akıllı kontratlar ile işlem yapabilecek. Ayrıca araçta yapılan bakım ve değişen parçalar blok zinciri üzerinde tutulacak, böylece güvenilir bir ikinci el piyasasının da oluşması planlanıyor.