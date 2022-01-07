  • BIST 2.019,22
  • Altın 788.68813
  • Dolar 13.8246
  • Euro 15.6433
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C
»

Yerli otomobil Togg, blok zinciri anlaşmasına imza attı!

Yerli otomobil Togg'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Togg, Avalanche blok zinciri platformunu geliştiren Ava Labs ile akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek üzere stratejik bir ortaklığa gitti.
Yerli otomobil Togg, blok zinciri anlaşmasına imza attı!

Elektrikli yerli otomobil geliştirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Togg, blok zinciri teknolojileri konusundaki stratejik partner arayışını tamamlayarak Avalanche blok zinciri platformunu geliştiren Ava Labs ile iş birliğine adım attığını bildirdi.

Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) duyurulan gelişmeye göre, işbirliği sayesinde akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek hedefleniyor.

Değişen kullanıcı beklentilerine paralel olarak mobil telefonlarda son 15 yılda yaşanan değişim otomotivde yaşanıyor. Togg'un, IoT ve M2M iletişim teknolojileri ile blok zinciri altyapısını birleştirerek mobilite dünyasında bu değişime liderlik etmeyi hedeflediği belirtiliyor.


GÜVENİLİR İKİNCİ EL PİYASASI SAĞLAYACAK

Yapılan açıklamaya göre, Intermodal olarak adlandırılan karma modele sahip Togg Navigasyon sistemi sayesinde kullanıcılar farklı ulaşım çözümleri kullanarak seyahat etme imkanı sahip olacak.

Kullanıcıların, Togg akıllı cihazlarını önceden rezerve edilmiş şarj istasyonunda park ettikten sonra scooter ile yolculuğa devam edebilecekleri ya da çevredeki kahveciden kahvesini alabilecekleri aktarıldı.

Bu ürün ve hizmetler karşılığında da Togg akıllı cihazın kullandığı blok zinciri teknolojisi ve akıllı kontratlar ile işlem yapabilecek. Ayrıca araçta yapılan bakım ve değişen parçalar blok zinciri üzerinde tutulacak, böylece güvenilir bir ikinci el piyasasının da oluşması planlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı07 Ocak 2022 Cuma 10:33
  • Bazı genetiği değiştirilmiş soya ve mısır çeşitlerinin hayvan yemlerinde kullanımı onaylandı07 Ocak 2022 Cuma 09:03
  • Türkiye savunma havacılıkta yeni tesisler kazandı07 Ocak 2022 Cuma 09:01
  • Merkez Bankası rezervleri 111,1 milyar dolar oldu06 Ocak 2022 Perşembe 15:10
  • Türkiye'de ilk kez bir kamu kurumuna 'Harika İş Yeri Sertifikası' verildi06 Ocak 2022 Perşembe 13:40
  • Türkiye 2021'de kuru incirden 263 milyon dolarlık ihracat geliri elde etti06 Ocak 2022 Perşembe 12:41
  • Gazprom ve BOTAŞ dört yıl vadeli doğal gaz sözleşmesi imzaladı06 Ocak 2022 Perşembe 12:40
  • Kuyumcular da 'yastık altı altın' kampanyasına katılmak istiyor06 Ocak 2022 Perşembe 12:40
  • Kuru kayısı ihracatında yeni sezonda son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı06 Ocak 2022 Perşembe 12:39
  • BES'te 2022 sonunda 500 milyar TL fon büyüklüğü hedefleniyor06 Ocak 2022 Perşembe 12:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti