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Yerli otomobil TOGG'dan yeni paylaşım geldi

TOGG'un Gemlik tesisinde binaların inşaatında son aşamaya gelindi. Boya binasının yüzde 88'i, gövde binasının yüzde 76'sı tamamlandı. Üretim hattı robotlarının yerleştirilmesine de başlandı.
Yerli otomobil TOGG'dan yeni paylaşım geldi

Yerli otomobil TOGG'un Gemlik tesisinde binaların inşaatında son aşamaya gelindi. Boya binasının yüzde 88'i, gövde binasının yüzde 76'sı tamamlandı. Üretim hattı robotlarının yerleştirilmesine de başlandı.

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında çalışmalar hızla ilerliyor.

Boya binasının yüzde 88'i tamamlanırken, boya tankları ve fırınlarının kurulumları tamamlandı. Binaya, 19 bin 416 metre elektrik kablosu, 21 bin 789 metre boru hattı döşendi.

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