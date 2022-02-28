Yerli savunma sanayi Almanya’da Türk bayrağını dalgalandıracak

Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, Enforce Tac Fuarı’nın ardından IWA Outdoor Classics’de de Türk bayrağını dalgalandırmak için gün sayıyor.

Nuremberg Avcılık, Atıcılık ve Silah Fuarı (IWA Outdoor Classics), 3-6 Mart tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Almanya’nın Nuremberg kentinde dört gün boyunca açık kalacak fuarda avcılık, silah, kamp ve spor malzemeleri ana ürün grubunda, ateşli silahlar ve aksesuarları, av ve atıcılık malzemeleri, kamp ve dağcılık malzemeleri, outdoor aksesuarlar ve tekstil ürünleri, mühimmat ve çeşitleri, hazır giyim, hediyelik eşyalar, avcılık donanımları, güvenlik sistemleri, optik aletler yer alacak. 1974’ten bu yana düzenlenen fuar, bu yıl 47’nci kez kapılarını açacak ve 50 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayacak. Fuar, 3-5 Mart tarihlerinde saat 09:00-18:00 arası, 6 Mart’ta ise 09:00-16:00 arası, Nuremberg Messe fuar alanında ziyaret edilebilecek.

CANiK, yarış tabancalarının yanında ateşli silah aksesuar ve outdoor markası olan MECANIK üretimi optik nişangâhlar, taktik fenerler, balistik koruyucu ürünler, tekstil ürünleri ve taktik bıçaklar gibi ürünlerini de Nuremberg’de meraklılarıyla buluşturacak.

“ENFORCE TAC’IN ARDINDAN, KALDIĞIMIZ YERDEN”

Hafif silah pazarında Samsun Yurt Savunma’nın (SYS) en tanınmış markası olan CANiK markasıyla adlarını dünyaya duyurduklarını, 1 dakikada 1 tabanca üreterek, yıllık yaklaşık 450 bin adet tabanca imal ettiklerini dile getiren SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, yılın üçüncü global fuarı olan IWA Outdoor Classics’de yerlerini aldıkları için oldukça heyecanlı olduklarını belirterek, “Yeni yılı ABD’de gerçekleştirilen SHOT Show Fuarı ile karşılamıştık. Ardından Enforce Tac ile gövde gösterimize devam ettik. Şimdi yine ayağımızı gazdan kesmeden, Enforce Tac’ın hemen ardından, Almanya’da yılın üçüncü global fuarını gerçekleştiriyoruz. Hedefimizi, 2022 yılında dünyanın dört kıtasında 10’dan fazla savunma fuarına katılım sağlamak olarak belirlemiştik. Çok şükür ki bu hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Aral, avcılık, atıcılık ve outdoor çözümler için dünyanın en büyük fuarları arasında gösterilen IWA Outdoor Classics’de, Türk savunma sanayinin bayrağını gururla dalgalandıracaklarının altını çizdi.

MARKA BİLİNİRLİĞİ GLOBAL FUARLARLA ARTIYOR

Aral, CANiK olarak katıldıkları uluslararası fuarlara, Türk savunma sanayini temsil ettikleri için ayrı bir önem atfettiklerini belirtirken, tabancalarının tüm özelliklerinin, sadece taktik ortamda değil aynı zamanda sportif atıcılara da daha iyi bir atış deneyimi sunabilecek nitelikte olduğunu vurguladı. Aral, “Tam bağımsız milli savunma sanayinin önemini bir kez daha anladığımız bu günlerde, ateşli silahlar alanında geliştirdiğimiz en yeni ürünlerimizle IWA Outdoor Classics’de gözlerin bize çevrileceğini biliyoruz… Kendi know-how’ımız ve inovatif ürünlerimizle şirketimizin yanında, Türk savunma sanayinin vitrinine de nitelikli bir değer kazandırma amacındayız. CANiK olarak 5 yıllık değil, 10 ila 15 yıllık projeksiyonlarımızı tamamladık. Bütün bu süreçte kalite, servis ve marka bilinirliğimizin artmasıyla ve böylesi önemli fuarlarda boy göstermemiz sonrasında çok daha yüksek satış seviyelerine ulaşacağımızı söyleyebilirim” diye konuştu.

Aral, fuarda dört gün boyunca özel olarak tasarladıkları stantlarında tabancalarını sergileyeceklerini kaydetti.

“AKSESUAR VE OUTDOOR ÜRÜNLERİYLE DE FUARA DAMGA VURACAK”

Samsun Yurt Savunma bünyesinde kurulan MECANIK’in, Nisan 2021 tarihinde faaliyete geçtiğini, tüm perakende satış ürünleri ve mağazaların, sistemin içerisinde yönetileceğini dile getiren Aral, dünya markaları olan CANiK’i, MECANIK ürünleri ile en iyi şekilde destekleyeceklerini aktardı. Aral sözlerine şöyle devam etti:

“Silahlarımızın yanında aksesuar ve outdoor ürünlerimiz de fuarda hazır ve nazır olacak. MECANIK markası altında kendi üretimimiz olan optiklerden kılıflara, şarjörlerden yaylara kadar yayılan yüzlerce ürünümüz bulunuyor. MECANIK tekstil ürünleri, taktik ve outdoor alanlarında yeni ve farklı teknolojiler ile üretiliyor. Bu kapsamda ürünlerimizin rakiplerine göre daha inovatif ve ihtiyaca yönelik ürünlerle sektörde bambaşka bir yer edineceğine inanıyoruz.”

“İHRACAT ŞAMPİYONLUĞUMUZU SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRECEĞİZ”

24 yılda elde ettikleri sayısız başarıların arasına ihracat şampiyonluğu unvanını da ekleyerek dünya savunma endüstrilerine karşı büyük bir güç kazandıklarına değinen Aral, 2022 hedeflerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“2021 sonunda ihracat gelir hedeflerimizi özellikle CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğimizle farklı bir lige çıkarttık. Bunun yanında METE SFx, METE SFT ve SFx RIVAL gibi yeni model tabancalarımız sayesinde ihracatımızı iki katına çıkarmayı hedeflerken, yeni pazar arayışlarımız da aynı şekilde devam ediyor. Son derece başarılı geçirdiğimiz bir 2021 yılının ardından, 2022 yılında da ihracat şampiyonluğumuzu devam ettirmeyi ve Türk savunma sanayinin geçirdiği değişimi tüm dünyaya bir kez daha göstermeyi hedefliyoruz.”