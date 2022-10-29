  • BIST 3.878,98
  • Altın 982.261
  • Dolar 18.5798
  • Euro 18.5297
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

Yerli sıcak hava balonu, TOGG'u kutlamak için uçtu

Nevşehir'de üretilen yerli sıcak hava balonu, Türkiye'nin otomobili TOGG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı dolayısıyla "TOGG'a selam olsun" pankartıyla uçuş gerçekleştirdi.
Yerli sıcak hava balonu, TOGG'u kutlamak için uçtu

Nevşehir'in Ortahisar beldesinde, Pasha Balloons tarafından 2019 yılından beri üretimine devam edilen yerli sıcak hava balonu, TOGG'u kutlamak için havalandı.

Sabah Zelve Ören Yeri'ne getirilerek uçuş için hazırlanan sıcak hava balonunun sepetine, "İlk yerli ve milli balonumuz Pasha'dan ilk yerli ve milli otomobilimiz TOGG'a selam olsun" yazılı pankart asıldı.

Yerli balonun pilotu Ali Ciğerci, gazetecilere, TOGG'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nün açılacak olmasının mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Yerli balonun yanı sıra Türkiye'nin uzun yıllardır hayalini kurduğu TOGG'u kullanmayı arzu ettiğini dile getiren Ciğerci, "Bugün tarihi bir güne şahitlik edeceğiz. Yerli ve milli hava aracımızla uçuyoruz. Havada, karada, her yerde yerli ve milli üretimler oldu ve inşallah devam edecek. Yerli balonla uçmaktan da TOGG'un üretiminden de gurur duyuyoruz. Yerli otomobil de gurur veriyor." diye konuştu.

Hazırlıkların ardından gökyüzüne yükselen, içinde turistlerin de bulunduğu sıcak hava balonu, Kılıçlar, Güllüdere ve Aşıklar Vadisi üzerinde bu pankartla süzüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmak isterken yakalandı28 Ekim 2022 Cuma 16:44
  • Muş'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-6 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı28 Ekim 2022 Cuma 15:43
  • Hakkari'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu' başlatıldı28 Ekim 2022 Cuma 12:31
  • İstanbul'da oto sanayi sitesinde patlama meydana geldi28 Ekim 2022 Cuma 11:49
  • Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 13 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi28 Ekim 2022 Cuma 11:36
  • Rusya Devlet Başkanı Putin: Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü ve sağlam bir lider28 Ekim 2022 Cuma 00:57
  • Aysel Tuğluk hakkında tahliye kararı28 Ekim 2022 Cuma 00:48
  • Başkent EDAŞ muhtarlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu27 Ekim 2022 Perşembe 15:09
  • Bakan Karaismailoğlu Ankara'daki tarihi Akköprü'nün açılışını gerçekleştirdi27 Ekim 2022 Perşembe 14:51
  • Madencileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 11 yaralı27 Ekim 2022 Perşembe 11:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti