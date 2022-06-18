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Yerli üretim demiryolu araçlarına destek

Türkiye'de üretilen demiryolu araçları için 2027 yılı sonuna kadar tip onay belgesi ücreti istenmeyecek.
Yerli üretim demiryolu araçlarına destek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bir demiryolu aracının ulusal demiryolu ağında emniyetli şekilde seyredebilmesi için ilgili teknik ve idari mevzuata uygun olduğunun kabulünü ve sahipliğinin belirlenmesine yönelik tescil ücretleri yeniden belirlendi.

Tescil ücretleri bu yıl tren seti için (setteki her bir araç için) 3 bin 500, çeken araçlar için 7 bin 500, çekilen araçlar, hat, yapım, bakım, tamir, ölçüm makinaları ve kontrol araçları için 1000 lira olarak uygulanacak.

Yerli üretime muafiyet
Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de yürürlüğe girdi.

Değişiklikle tescili zorunlu demiryolu araçlarına tip onayı süreçlerinde düzenleme yapıldı.

Buna göre, yurt içinde üretimi yapılan demiryolu araçlarından 2027 yılı sonuna kadar tip onay belgesi ücreti alınmayacak.

Demiryolu aracının temel tasarım özelliklerinin yönetmeliğe uygun olduğunu ortaya koyan tip onay belgesi ücreti, tren seti için 424 bin 250, çeken araçlar için 282 bin 834, çekilen araçlar, hat, yapım, bakım, tamir, ölçüm makinaları ve kontrol araçları için 141 bin 416 lira olacak.

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