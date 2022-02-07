  • BIST 1.997,58
  • Altın 789.75862
  • Dolar 13.587
  • Euro 15.5327
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 2 °C
»

Yerli üretim KB-5 botu, Yunanistan sınırı Enez’de göreve başladı

SAHİL Güvenlik Komutanlığı’nın kullanımı için yerli imkanlarla üretilen Kontrol Bot-5 (KB-5), Türkiye - Yunanistan deniz yan hududu olan Edirne’nin Enez ilçesinde göreve başladı.
Yerli üretim KB-5 botu, Yunanistan sınırı Enez’de göreve başladı

Antalya'daki Ares Tersanesi'nde ‘yeni tip kontrol bot projesi’ kapsamında üretilen KB-5, 27 Ocak'ta Enez’de konuşlu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı bünyesinde hizmete girdi. 12 metre boyundaki KB-5, 35 deniz mili maksimum sürate ulaşabiliyor. İktisadi sürati 24 deniz mili olan botun, radar, elektronik harita, termal kamera ve 450 beygir güç üreten 2 motoru bulunuyor. Hamilton su jeti sistemi ve kurtarma platformuna sahip, 3 mürettebat ve 14 kazazede taşıma kapasiteli KB-5, ortalama 200 deniz mili seyir sığası ile zorlu deniz şartlarında görev yapma özelliğine sahip. Enez'de hizmet vermeye başlayan KB-5’in, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine giren 5’inci bot olduğu bildirildi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla botun kullanılmaya başlandığını açıkladı. İba, yaptığı paylaşımda, "Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen KB-5 kontrol tipi botumuz, Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığımızın envanterine girmiş bulunuyor. Mavi Vatan'da kara sularımızda, dosta güven, düşmana korku salmaya devam. Milli hamlelerimizle gurur duymaya devam" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Ulusal Staj Programı 2022' başvuruları başladı07 Şubat 2022 Pazartesi 16:38
  • İç Anadolu ile Marmara'nın güneyi ve doğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor07 Şubat 2022 Pazartesi 16:37
  • Bakan Kurum'dan, İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama07 Şubat 2022 Pazartesi 16:37
  • Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldı07 Şubat 2022 Pazartesi 16:36
  • Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı07 Şubat 2022 Pazartesi 16:35
  • Gine açıklarında Türk bayraklı teknede 528 kilo kokain ele geçirildi07 Şubat 2022 Pazartesi 16:24
  • Bakan Dönmez, Isparta'da kırsal alanlardaki çalışmaları inceledi: Kırsalda bazı beldelerde çalışmalar sürüyor07 Şubat 2022 Pazartesi 16:02
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Gül'e teşekkür07 Şubat 2022 Pazartesi 16:01
  • Bakan Varank, Ankara TEKMER'in açılışını yaptı07 Şubat 2022 Pazartesi 15:30
  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabaları için Erdoğan'a teşekkür etti07 Şubat 2022 Pazartesi 15:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti