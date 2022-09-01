  • BIST 3.167,09
  • Altın 992.777
  • Dolar 18.2013
  • Euro 18.2021
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 32 °C
»

Yeşil pasaportların geçerlilik süresini uzatma işlemleri başladı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az süre kalan hususi (yeşil) pasaportların geçerlilik sürelerinin uzatılması işlemleri ücretsiz yapılmaya başlandı.
Yeşil pasaportların geçerlilik süresini uzatma işlemleri başladı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeşil pasaportun geçerlilik süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması nedeniyle süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az kalan pasaportların geçerlilik süresini uzatma işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Yeşil pasaportların geçerlilik süresini uzatma işlemi kapsamında 1 Haziran 2010'dan sonra düzenlenmiş ve fiziki olarak iptal edilmemiş (delinmemiş vb.) pasaport ile il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine şahsen müracaat edilmesi gerekiyor.

Geçerlilik süresi dolmuş veya dolmasına bir yıldan az kalmış pasaportların süresi, ilgili kanunda belirlenen sınırlamaları aşmayacak şekilde en fazla 5 yıl uzatılabiliyor.

Basım aşamasında bekleyen başvurular hariç, uzatma işleminde yeşil pasaport başvurusunda olduğu gibi çalışanlardan talep formu, emeklilerden ise sistemde kayıtlı değilse emekli belgesi talep ediliyor.

Hak sahibinin çocuklarına ilişkin başvurularda Pasaport Kanunu'nda belirlenen yaş sınırı (25 yaş) ve diğer şartlar doğrultusunda uzatma işlemi yapılıyor.

Ergin olmayanların pasaportlarının süre uzatımı işleminde yasal temsilcilerin muvafakati gerekiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırıya ağırlaştırılmış müebbet istemi01 Eylül 2022 Perşembe 12:42
  • Tekirdağ'ın üzüm bağları, 1 yıl süresince üretimden hasada kadar fotoğraflanacak01 Eylül 2022 Perşembe 12:41
  • Çankaya Emek’te icradan satılık daire01 Eylül 2022 Perşembe 11:36
  • Emniyet 3300 adet ikaz cihazı satın alacak01 Eylül 2022 Perşembe 11:28
  • Etimesgut Oğuzlar Ulu Cami'de aşure ikramıyla ağızlar tatlandı01 Eylül 2022 Perşembe 11:05
  • WhatsApp, Instagram ve Facebook ücretli oluyor01 Eylül 2022 Perşembe 09:40
  • Milli Savunma Bakanı Akar ve konuk bakanlar "Siperden Sahneye Müzik" etkinliğine katıldı01 Eylül 2022 Perşembe 09:25
  • Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu01 Eylül 2022 Perşembe 09:23
  • Tarihi Orient Express treni İstanbul'a ulaştı01 Eylül 2022 Perşembe 09:22
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılışını yaptı01 Eylül 2022 Perşembe 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti