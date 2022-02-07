Her hafta bir ‘Millet Kıraathanesi’ açılışının gerçekleştiği Mamak’ta, bu hafta Yeşilbayır Millet Kıraathanesi hizmete başladı.

Açılışa Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erdoğan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Nahide Mumcu, AK Parti İlçe Başkanvekili Engin Dalbastı, Mamak Muhtarlar Dernek Başkanı Hulusi Güngören, Mamak Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçemizin marka değerini artıyor

Bugün Yeşilbayır Mahallesi için önemli bir yatırımın açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “Öncelikle bu güzel eseri mahallemize kazandıran Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse’ye teşekkürlerimi sunuyorum. Yaklaşık 2 aydır ilçemizin mahallelerinde açılışlar yapmaktayız. Millet kıraathaneleri olsun, kütüphaneler olsun, bilim sanat merkezleri olsun gerçekten güzel hizmetler ilçemizde hayat buluyor. İlçemizin marka değerini artıyor” dedi.

Bizim siyasetimiz, milletimize hizmet siyasetidir

İlçede her hafta bir açılış gerçekleştirdiklerini ve Mamak’ın daha güzel olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İşte buna hizmet belediyeciliği, eser belediyeciliği deniyor. Bizim siyasetimiz, milletimize hizmet siyasetidir. Bizim siyasetimiz gönül belediyeciliğidir. 2019 Nisan ayından itibaren seçim beyannamemizde verdiğimiz sözleri yerine getirmenin bir bir mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmet, eser ve gönül belediyeciliği ile güzel Mamak’ımıza 19 kütüphane, 19 tane millet kıraathanesi, 5 tane gençlik merkezi, 3 tane aile merkezi, yine 5 tane havuz olmak üzere pek çok eserimizi güzel Mamak’a kazandırdık” dedi.

Ankara’nın en büyük tesislerinden birini inşa ediyoruz

Yenibayındır Mahallesi’ne Ankara’nın en büyük tesislerinden birini inşa ettiklerini de kaydeden Başkan Köse, “ Bay-Bayan yarı olimpik havuzları, hamamı ve saunası ile birlikte 5 yıldızlı bir otel şeklinde bir tesis inşa ediyoruz. Tesisin içinde kültür merkezi, kütüphanesi, etkinlik sınıfları olacak. Buraya inşa ettiğimiz bu tesisin bir benzerini de Ekin Mahallesi’nde inşa ediyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda oranında açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Eser üretmenin gayreti ile hız kesmeden gece-gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Ak Parti Belediyeciliği’ni mahalle mahalle, sokak sokak yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Kızılca Oto Sanayi çalışmalarında sona geldik

İlçemiz sınırlarında 7’den 70’e herkese hizmet ve eser üretmeye devam ettiklerini de söyleyen Başkan Köse, “Mamak’ta bir organize sanayi bölgesi kurmak istiyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar neticesinde Kızılca Oto Sanayi çalışmalarında sona geldik. İnşallah en kısa zamanda temelini atacağız. Böylelikle hem istihdama hem de ülke ekonomisine katkı sunacak bir projeyi Mamak’a kazandırmış olacağız” diye konuştu.