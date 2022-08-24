Yeşilçam'ın kötü adamı Ali Güney hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın emektar oyuncularından olan ve kötü adam rolleri ile hafızalara kazınan 66 yaşındaki Ali Güney hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın kötü adamı olarak bilinen Ali Güney'den kötü haber geldi. Usta sanatçı 66 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberi ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Kendi internet sitesinde konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Akay, şu ifadeleri kullandı:

“Yeşilçam filmlerinde hep kötü rollerde görmeye alışık olduğumuz Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Ali Güney, uzun süredir KOAH hastasıydı ve üç gün önce nefes darlığı nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Ancak durumu ağırlaşan ve solunum cihazına bağlanan usta oyuncumuzun tedavisine, uyutularak devam ediliyordu. Dün yoğun bakıma kaldırıldığını duyurduğum değerli oyuncumuzu, maalesef bugün sabaha karşı kaybettik. Nur içinde yatsın, mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.