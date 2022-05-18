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“Yeşilin Başkenti” projesi yurt dışından da yoğun ilgi görüyor

“Yeşilin Başkenti” projesi yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yoğun ilgi görüyor. Aralarında Hollanda ve İstanbul’dan gelen 200’den fazla gönüllü çevreci, Batıkent Dikim Alanı’nda kampanyaya destek vererek fidan dikti.
“Yeşilin Başkenti” projesi yurt dışından da yoğun ilgi görüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kentteki yeşil alan sayısını artırmak ve hatıra ormanları oluşturmak için başlattığı ‘‘Yeşilin Başkenti’’ kampanyasına Başkentliler kadar diğer illerden hatta yurt dışından da vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kampanyaya destek olmak amacıyla İstanbul Gençlik Platformu üyeleri Ankara’ya gelirken aralarında Hollanda’dan ve çeşitli illerden gelen 200’den fazla gönüllü çevreci, Batıkent Dikim Alanı’nda fidanları toprakla buluşturdu.

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HOLLANDA’DAN FİDAN DİKMEYE ANKARA’YA GELDİ
Daha yeşil bir Ankara için doğa ve çevre konusunda duyarlı nesillerin yetişmesinin amaçlandığı projeye fidan satın alarak destek veren gönüllü çevreciler, bin 919 adet fidan dikti.

İstanbul Gençlik Platformu Başkanı Doğa Can Coşar, 132 lise ve 30 farklı üniversiteyi temsilen Türkiye'nin her bölgesinden gencin olduğu bir topluluk olarak ‘Yeşilin Başkenti’ projesine destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:
“Gençlik Haftası kapsamında Ata’mızın yaptığı gibi İstanbul’dan Ankara’ya yolculuk yapmak istedik ve burada da bir iz bırakmak istedik. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş sayesinde bin 919 adet fidanı toprakla buluşturuyoruz. İstanbul’dan gelen gençler olarak burada toprakla buluşturduğumuz fidanlar gibi bizler de ‘Cumhuriyetin Fidanları’ gibi kök salacağız, ülkemizin ve Ata’mızın emanetine sahip çıkacağız.” 

‘‘Yeşilin Başkenti” projesine Hollanda’dan Ankara’ya gelerek ve diktiği 38 fidanla destek olan Gülşah Yudu ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:
“Ben 3 ay önce Mansur Başkanımıza samimiyetle bir e-posta göndermiştim ve Ankara’yı yeşillendirmek ve güzelleştirmek için emek vermek istediğimi, buna gönüllü olduğumu söylemiştim. Sağ olsunlar geri dönüş sağladılar. Bugün burada ağaçlandırma etkinliğine davet edildik. Mansur Başkanımıza, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Daha güzel daha yeşil bir Ankara diliyorum.”

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FİDANLAR BAŞKENT’E NEFES OLACAK     
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı projeye katılmaktan gurur duyduğunu ifade eden İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrencisi Arda Özel, “Ankara’da ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret ettik. Çok duygusal bir başlangıç oldu. Şu anda da çok anlamlı bir projede bulunuyoruz. Heyecan var, mutluluk var” derken, Notre-Dame de Sion Lisesi Öğrencisi Ekin Aşçı da “Çok heyecanlıyız. Benim Ankara’ya ikinci gelişim. Burada gençler arasında büyük bir umut görüyorum” sözleriyle kampanyanın önemine dikkat çekti. 

Ankara’da gelecek nesillere daha yeşil ve nefes alan bir kent bırakacak kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar, “yesilinbaskenti.com” adresi üzerinden kredi kartıyla kendi ismine ya da hediye etmek istediği kişi adına fidan siparişi verebiliyor.    

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