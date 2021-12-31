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Yıl sonunda hizmete açılacak: Türkiye'nin aşı ve biyoteknoloji üssü olacak

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Ankara Esenboğa Havalimanı yakınlarında, 50 bin metrekarelik kapalı alanla hizmet verecek yeni hıfzıssıhha projesinin detayları belli oldu.
Yıl sonunda hizmete açılacak: Türkiye'nin aşı ve biyoteknoloji üssü olacak

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde kurulacak "Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi"nin ihale sürecinin ardından 2022 sonuna kadar hizmete alınması hedefleniyor.

Ankara Esenboğa Havalimanı yakınlarında, 50 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet verecek yeni hıfzıssıhha projesinin detayları belli oldu. Yakın zamanda ihalesi sonuçlanması beklenen merkez, akıllı bina teknolojisi ile donatılacak.

"Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi" ismiyle faaliyet göstermesi planlanan merkezde, aşı ve biyoteknolojik ürünler geliştirilip üretilecek.

Bu alanda dünyanın en büyük kapasitesine sahip olması hedeflenen merkez, TURKOVAC'ın ardından farklı aşı ve genetik ürünlerin geliştirilmesine de kapı aralayacak bir üs olma misyonunu yüklenecek.

İnaktif, mRNA, nazal ve adenovirüs aşılarının üretileceği merkezin, 2022 yılı sonunda hizmete alınması hedefleniyor.

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