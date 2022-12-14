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Yılbaşı öncesi sahte alkole Zincir-2 operasyonu: 176 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamaya göre yılbaşı öncesinde Zincir-2 adlı sahte alkol operasyonu düzenledi. Organize edilen operasyonda gözaltı kararı alınan 217 şahıstan 176’sı gözaltına alındı.
Yılbaşı öncesi sahte alkole Zincir-2 operasyonu: 176 gözaltı

İçişleri Bakanı Soylu, sahte alkolün önüne geçmek adına yılbaşı öncesi “ZİNCİR-2” isimli operasyonun başlatıldığını söyledi. Düzenlenen operasyonda 217 kişi için gözaltı kararı alınırken 176 şahıs gözaltına alındı. 

Merdiven altı imalathanelerde üretilen sahte alkollü içkileri piyasaya sunarak insan sağlığını tehdit eden gruplara yönelik KOM Başkanlığınca alkollü içki kaçakçılarına yönelik operasyon organize edildi.

YASA DIŞI ALKOLLÜ İÇKİ İMALATHANELERİ DEŞİFRE EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı KOM Başkanlığınca 2021 yılı içerisinde; 05 Kasım 2021 tarihinde “ALKOL”, 15 Aralık 2021 tarihinde “ZEHİR”, 20 Aralık 2021 tarihinde “ZEHİR – 2” kod isimli operasyonlar başta olmak üzere bin 917 alkollü içki kaçakçılığı operasyonu yapıldığı açıklandı. Yapılan bu operasyonlarda; 700 bin 881 litre ile 169 bin 208 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilirken 244 adet yasa dışı alkollü içki imalathane de deşifre edildi. 

2022 yılında başta “ZİNCİR” kod isimli operasyon olmak üzere 1.880 alkollü içki kaçakçılığı operasyonu yapıldı. Yapılan bu operasyonlarda; 1.353.586 litre, 314.054 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilirken 241 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.

KOM Birimlerinin yapılan çalışmalar sonucunda ölüm ve ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet veren sahte alkollü içkinin üretim ve dağıtım zinciri ortaya çıkarıldı. İnsan hayatına zarar teşkil eden bu ürünleri kargo yolu ile temin eden kişilere ulaşılarak tüketimi önlemeye yönelik uyarı ve yasal işlemler yapıldı.

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BOŞ ALKOL ŞİŞELERİNİ TOPLAYIP YENİDEN DOLUM YAPTILAR

KOM Başkanlığının devam ettirdiği çalışmalarda suç gruplarının; özellikle sahte alkollü içki üretiminde kullanılan aromaları ve etil alkolü ve kargo yolu ile talep eden kişilere ulaştırmaya çalıştıkları ve kargo gönderilerine yanlış isimler vererek kimliklerini gizlemeye çalıştıkları ortaya çıktı. Aynı zamanda, yüzey temizleyicisi ve dezenfektan ismi altında piyasaya sürmeye çalıştıkları, marka ve etiket sahteciliği ile taklit bandrol gibi yöntemlere başvurdukları bildirildi. Çöpe atılan boş alkollü içki şişelerini toplayıp farklı yöntemlerle yeniden dolum yaptıkları, hijyen koşullarından uzak, insan sağlığını tehdit eden şartlar altında ürettikleri, yönünde tespitler yapıldı.

Yılbaşı öncesinde sahte alkolü engellemek adına yapılan ZİNCİR-2 operasyonunda başta 8 ilde faaliyet gösteren 12 suç grubu olmak üzere ülke genelinde; yasa dışı alkollü içki üretiminin yapıldığı, depolandığı ve satışa hazır bekletildiği tespit edilen 590 adreste arama yapılacağı duyuruldu.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda 217 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı ve operasyonda şu ana kadar 176 şüpheli gözaltına alındığı açıklandı.

gazeteilksayfa.com

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