Yılbaşı yaklaştı, hindi sektörü hareketlendi: Kilosu 100 TL

Yılbaşının yaklaşmasıyla hindi sektörü hareketlendi. Yetiştiriciler hindilere yoğun talep yaşandığını belirtirken, kilosu 100 TL'den ortalama bir hindinin 600-700 TL olduğunu söylüyor. Peki iyi hindi nasıl anlaşılır; haberimizde:

2023'e sayılı günler kaldı... Yılbaşının yaklaşmasıyla hindi sektörü hareketlendi. Yılbaşı gecesi hindi pişirmek isteyenler şimdiden hindi fiyatlarını araştırmaya başladı. Yetiştiriciler hindilere yoğun talep yaşandığını belirtirken, kilo fiyatının 100 TL civarında olduğunu, ortalama bir hindinin 6-7 kilo geldiğini söylüyor. Peki iyi hindi nasıl anlaşılır? İşte cevabı:

“YÜZDE 80’İNİ ŞİMDİDEN SATTIM”

Tekirdağ Hayrabolu’da hindi yetiştiriciliği yapan Muzaffer Çetin, yılbaşı öncesi hindilere yoğun talep olduğunu söyledi. Hindinin kilo fiyatının 2 kat arttığını ifade eden yetiştirici Çetin, "Geçen sene kilosunu 50 liradan veriyorduk, bu yıl 100 lira oldu. Hindi, ortalama 6-7 kilo geliyor" bilgisini verdi. Çetin yetiştirdiği 5 bin hindinin 4 binini şimdiden sattığını kaydetti.

“ÇOK TALEP VAR”

Muzaffer Çetin, şöyle konuştu: "Satışlarımız iyi, çok talep var. 5 bin hindim vardı, 4 bin tanesine sattım. Yılbaşına kadar hepsinin satılacağını söyleyebilirim. Bu kadar erken yoğun talep beklemiyorduk. Yoğun talebin erken gelmesi bizleri sevindirdi. Hindileri kesip, kilo ile satıyoruz. Geçen sene kilosunu 50 liradan veriyorduk, bu yılsa kilosu 100 lira oldu. Bir hindi ortalama 6-7 kilo geliyor."

İYİ HİNDİ NASIL ANLAŞILIR?

İyi hindinin nasıl anlaşılacağı konusunda da bilgi veren Çetin, kanatlarının altına bakılmasını önerdi. Çetin, "Kanatlarının altı eğer sapsarıysa o hindi lezzetlidir. Eğer kanat altı sarı değilse o hindide lezzet olmaz. Kanatlarının altında sarılık yoksa yağ yapmamıştır. Ne kadar yağlıysa o kadar lezzetlidir, besilidir. Hindinin eti sarı olacak, tüy olmayacak” dedi.



