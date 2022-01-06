Sivas kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ve 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler kayakseverlere hizmet veriyor.

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde bu sezon yaklaşık 500 bin kişiye hizmet verilmesi hedefleniyor.