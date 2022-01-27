  • BIST 1.969,23
  • Altın 787.77450
  • Dolar 13.609
  • Euro 15.2552
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -6 °C
»

Yıldız futbolcu Lionel Messi koronavirüsü atlatamadı

Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, yaklaşık bir ay önce yakalandığı yeni tip koronavirüsün etkilerini henüz atlatamadığı için sahalardan bir süre daha uzak kalacak.
Yıldız futbolcu Lionel Messi koronavirüsü atlatamadı

Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde yarın Şili ve 2 Şubat'ta Kolombiya ile oynayacakları maçın kadrosuna, Messi'yi almama gerekçesini anlattı.

Basın toplantısı düzenleyen Scaloni, Messi ile telefonda konuştuklarını belirterek, "Messi'nin burada aramızda olmasını çok isterdim. Ama bana Kovid-19 hastalık sürecinin, çok zorlu geçtiğinden bahsetti. Onun sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli, bu nedenle en iyi seçeneğin, milli takım maçları sırasında kulübünde kalarak dinlenmesi olduğuna karar verdim." ifadelerini kullandı.

2 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandığı duyurulan Messi, bu süre zarfında PSG'nin 23 Ocak'ta Stade Reims'i 4-0 yendiği karşılaşmaya sonradan girerek sadece 27 dakika sahada kalabildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yapımcı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de transfer kısıtlamaları kaldırıldı26 Ocak 2022 Çarşamba 16:18
  • Fenerbahçe'nin Antalya kampı kadrosu belli oldu26 Ocak 2022 Çarşamba 15:31
  • Fenerbahçe'de 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı26 Ocak 2022 Çarşamba 15:22
  • Milli motosikletçi Can Öncü İspanya'da testlere çıkacak26 Ocak 2022 Çarşamba 13:55
  • Spartak Moskova, Socios.com iş birliği ile 'fan token' çıkaracak26 Ocak 2022 Çarşamba 13:12
  • Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon '1' numara ile yarışacak26 Ocak 2022 Çarşamba 13:00
  • Bisiklette hedef olimpiyat madalyası26 Ocak 2022 Çarşamba 12:25
  • Avustralya Açık'ta Sinner'i eleyen Tsitsipas yarı finalde26 Ocak 2022 Çarşamba 12:25
  • NBA'de Furkan, 76ers'ın galibiyetine 13 sayılık katkı yaptı26 Ocak 2022 Çarşamba 11:00
  • Avustralya Açık'ta Iga Swiatek ile Danielle Collins yarı finale çıktı26 Ocak 2022 Çarşamba 10:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti