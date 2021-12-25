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Yıldıztepe Kayak Merkezi yılbaşında ziyaretçilerini bekliyor

Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki Yıldıztepe, 900, 2 bin 400 ve 4 bin 500 metrelik üç pistinin yanı sıra doğal güzellikleriyle yılbaşında kayakseverleri ağırlayacak.
Yıldıztepe Kayak Merkezi yılbaşında ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Çankırı'daki Yıldıztepe, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle yılbaşında misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Yılbaşı öncesi beyaza bürünen Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde pistler kayak yapmaya hazır hale getirildi. Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan, 900, 2 bin 400 ve 4 bin 500 metrelik üç piste sahip Yıldıztepe Kayak Merkezi, yılbaşında Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda kayakseveri ağırlamayı hedefliyor. Doğal güzelliğiyle de çevre illerden çok sayıda günübirlik ziyaretçi ağırlayan Yıldıztepe Kayak Merkezi, yeni yıl tatilini Ilgaz Dağı'nda geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilere unutulmaz bir tatil yaşatmayı vadediyor.

Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü İlhan Dikmen, AA muhabirine, bu sene kar yağışının tahmin ettiklerinden erken başladığını söyledi. Kış turizmine, izole tatile ihtiyacı olanları bugünden itibaren tesislere beklediklerini belirten Dikmen, "Bu sene iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Geçen sene pandemiden dolayı kış sezonu çok verimli geçmedi. Bu sene halkımızın bu konularda daha dikkatli olup maskelerini takmaları, aşılarını olmaları, hastalık konusunu biraz daha iyileştirdi. Şu anda tam kapasite olarak biz gelecek misafirlerimize hizmet etmeye tam kadro hazırız." diye konuştu.

Kar yağışının ardından tesislerin kış turizmine hazır hale getirildiğini, yılbaşında da tesisin tam kapasite dolmasını beklediklerini dile getiren Dikmen, "Yılbaşından sonra da kış turizmini sevenlere hitap edecek şekilde bütün tesislerimiz hazır. Şu anda yüzde 30-40 civarında bir doluluk var, yılbaşına kadar yüzde 80 doluluğa ulaşacaktır. Yıldıztepe Kayak Tesisleri Kuzey Anadolu'nun gözde tesislerinden birisi. Gelen misafirlerimizin rahat edeceğini, umduğunu bulacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede otellerin yanı sıra bungalov evlerin de bulunduğunu, misafirlere unutamayacakları bir tatil geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Dikmen, Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin doğal güzelliğinin de dikkati çektiğini, herkesi tesislere beklediklerini sözlerine ekledi.

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