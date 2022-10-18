Yılın futbolcusu Karim Benzema oldu

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema kazandı.

Dünyada yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülü tüm futbolseverlerin beklediği gibi Karim Benzema'ya gitti. Ödülü, bir diğer Fransız, Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane takdim etti.

Zidane'dan sonra Ballon d'Or kazanan ilk Fransız oldu

Karim Benzema, 1998'de Zinedine Zidane'ın ardından Ballon d'Or'u kazanan ilk Fransız futbolcu oldu.

Benzema: Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim

Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanmasıyla ilgili olarak, "Çok genç yaştan beri vazgeçmeden çalıştım. Zidane ve Ronaldo benim için idoldü. Ballon d'Or benim hayalimdi. Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim. Şu an bu yüzden çok daha fazla mutluyum" açıklamasını yaptı.

2022 Ballon d'Or sıralaması

1 - Karim Benzema

2 - Sadio Mane

3 - Kevin De Bruyne

4 - Robet Lewandowski

5 - Mohamed Salah

6 - Kylian Mbappe

7 - Thibaut Courtois

8 - Vinicius Jr.

9 - Luka Modric

10 - Erling Haaland

11 - Heung-Min Son

12 - Riyad Mahrez

13 - Sebastian Haller

14 - Rafael Leao

14 - Fabinho

16 - Van Dijk

17 - Casemiro

19 - Vlahovic

19- Luiz Diaz

20 - Cristiano Ronaldo

21 - Harry Kane

22 - Bernardo Silva

24 - Trent Alexander-Arnold

24 - Phil Foden

25 - Darwin Nunez

25 - Joao Cancelo

25 - Mike Maignan

25 - Joshua Kimmich

25 - Antonio Rüdiger

25 - Christopher Nkunku

Sadio Mane'ye onur

Bayern Münih oyuncusu Sadio Mane, Senegal'de yaptığı yardımlardan dolayı Socrates Ödülü'nün sahibi oldu.

Kadınlar Ballon d'Or yeniden Putellas'ın

Alexia Putellas, üst üste ikinci kez Kadınlar Ballon d'Or'un sahibi oldu.

Yılın genç oyuncusu ödülü Gavi'nin

Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi Barcelona'lı Gavi oldu. Bu ödülü bir önceki sezon kazanan isim bir pedribaşka Barcelona'lı Pedri'ydi. Gavi ödülümü, Pedri'den aldı.

Lewandowski, Gerd Müller ödülünü aldı

Robert Lewandowski, yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi oldu.

Yılın kalecisi Thibaut Courtois

Thibaut Courtois, yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Trophy'nin sahibi oldu.

En iyi kulüp City

Premeir Lig'in son şampiyonu Manchester City, 2022 yılının en iyi kulübü seçildi.

2022 Ballon d'Or adayları

Rafael Leao / AC Milan

Karim Benzema / Real Madrid

Christopher Nkunku / RB Leipzig

Mohamed Salah / Liverpool

Joshua Kimmich / Bayern Münih

Trent Alexander-Arnold / Liverpool

Bernardo Silva / Manchester City

Vinicius Junior / Real Madrid

Luis Diaz / Liverpool

Robert Lewandowski / Barcelona

Riyad Mahrez / Manchester City

Casemiro / Real Madrid

Son Heung-min / Tottenham

Fabinho / Liverpool

Mike Maignan / AC Milan

Harry Kane / Tottenham

Darwin Nunez / Liverpool

Phil Foden / Manchester City

Sadio Mane / Bayern Munich

Sebastien Haller / Borussia Dortmund

Luka Modric / Real Madrid

Antonio Rudiger / Real Madrid

Cristiano Ronaldo / Manchester United

Kevin De Bruyne / Manchester City

Dusan Vlahovic / Juventus

Virgil van Dijk / Liverpool

Joao Cancelo / Manchester City

Kylian Mbappe / Paris Saint-Germain

Erling Haaland / Manchester City

Lionel Messi adaylar arasında yok

Bu ödülü 7 kezle en çok kazanan Lionel Messi, 2002 Ballon d'Or adayları arasında yer almıyor. Takım arkadaşı Neymar ile birlikte listede bulunmayan Messi, 2005'ten bu yana ilk kez bu ödüle aday gösterilmedi.

Ballon d'Or'u daha önce kazanan futbolcular:

2000 - Luis Figo

2001 - Michael Owen

2002 - Ronaldo

2003 - Pavel Nedved

2004 - Andriy Shevchenko

2005 - Ronaldinho

2006 - Fabio Cannavaro

2007 - Kaka

2008 - Cristiano Ronaldo

2009 - Lionel Messi

2010 - Lionel Messi

2011 - Lionel Messi

2012 - Lionel Messi

2013 - Cristiano Ronaldo

2014 - Cristiano Ronaldo

2015 - Lionel Messi

2016 - Cristiano Ronaldo

2017 - Cristiano Ronaldo

2018 - Luka Modric

2019 - Lionel Messi

2021 - Lionel Messi