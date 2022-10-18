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Yılın futbolcusu Karim Benzema oldu

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema kazandı.
Yılın futbolcusu Karim Benzema oldu

Dünyada yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülü tüm futbolseverlerin beklediği gibi Karim Benzema'ya gitti. Ödülü, bir diğer Fransız, Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane takdim etti. 

Zidane'dan sonra Ballon d'Or kazanan ilk Fransız oldu

Karim Benzema, 1998'de Zinedine Zidane'ın ardından Ballon d'Or'u kazanan ilk Fransız futbolcu oldu. 

Benzema: Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim

Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanmasıyla ilgili olarak, "Çok genç yaştan beri vazgeçmeden çalıştım. Zidane ve Ronaldo benim için idoldü. Ballon d'Or benim hayalimdi. Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim. Şu an bu yüzden çok daha fazla mutluyum" açıklamasını yaptı. 

2022 Ballon d'Or sıralaması

1 - Karim Benzema
2 - Sadio Mane
3 - Kevin De Bruyne
4 - Robet Lewandowski
5 - Mohamed Salah
6 - Kylian Mbappe
7 - Thibaut Courtois
8 - Vinicius Jr.
9 - Luka Modric
10 - Erling Haaland
11 - Heung-Min Son
12 - Riyad Mahrez
13 - Sebastian Haller
14 - Rafael Leao
14 - Fabinho
16 - Van Dijk
17 - Casemiro
19 - Vlahovic
19-  Luiz Diaz
20 - Cristiano Ronaldo
21 - Harry Kane
22 - Bernardo Silva
24 - Trent Alexander-Arnold
24 - Phil Foden
25 - Darwin Nunez
25 - Joao Cancelo
25 - Mike Maignan
25 - Joshua Kimmich
25 - Antonio Rüdiger
25 - Christopher Nkunku

Sadio Mane'ye onur

Bayern Münih oyuncusu Sadio Mane, Senegal'de yaptığı yardımlardan dolayı Socrates Ödülü'nün sahibi oldu.

Kadınlar Ballon d'Or yeniden Putellas'ın

Alexia Putellas, üst üste ikinci kez Kadınlar Ballon d'Or'un sahibi oldu.

Yılın genç oyuncusu ödülü Gavi'nin

Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi Barcelona'lı Gavi oldu. Bu ödülü bir önceki sezon kazanan isim bir pedribaşka Barcelona'lı Pedri'ydi. Gavi ödülümü, Pedri'den aldı.

Lewandowski, Gerd Müller ödülünü aldı

Robert Lewandowski, yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi oldu.

Yılın kalecisi Thibaut Courtois

Thibaut Courtois, yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Trophy'nin sahibi oldu.

En iyi kulüp City

Premeir Lig'in son şampiyonu Manchester City, 2022 yılının en iyi kulübü seçildi.

2022 Ballon d'Or adayları

Rafael Leao / AC Milan
Karim Benzema / Real Madrid
Christopher Nkunku / RB Leipzig
Mohamed Salah / Liverpool
Joshua Kimmich / Bayern Münih
Trent Alexander-Arnold / Liverpool
Bernardo Silva / Manchester City
Vinicius Junior / Real Madrid
Luis Diaz / Liverpool
Robert Lewandowski / Barcelona
Riyad Mahrez / Manchester City
Casemiro / Real Madrid
Son Heung-min / Tottenham
Fabinho / Liverpool
Mike Maignan / AC Milan
Harry Kane / Tottenham
Darwin Nunez / Liverpool
Phil Foden / Manchester City
Sadio Mane / Bayern Munich
Sebastien Haller / Borussia Dortmund
Luka Modric / Real Madrid
Antonio Rudiger / Real Madrid
Cristiano Ronaldo / Manchester United
Kevin De Bruyne / Manchester City
Dusan Vlahovic / Juventus
Virgil van Dijk / Liverpool
Joao Cancelo / Manchester City
Kylian Mbappe / Paris Saint-Germain
Erling Haaland / Manchester City

Lionel Messi adaylar arasında yok

Bu ödülü 7 kezle en çok kazanan Lionel Messi, 2002 Ballon d'Or adayları arasında yer almıyor. Takım arkadaşı Neymar ile birlikte listede bulunmayan Messi, 2005'ten bu yana ilk kez bu ödüle aday gösterilmedi. 

Ballon d'Or'u daha önce kazanan futbolcular:

2000 - Luis Figo
2001 - Michael Owen
2002 - Ronaldo
2003 - Pavel Nedved
2004 - Andriy Shevchenko
2005 - Ronaldinho
2006 - Fabio Cannavaro
2007 - Kaka
2008 - Cristiano Ronaldo
2009 - Lionel Messi
2010 - Lionel Messi
2011 - Lionel Messi
2012 - Lionel Messi
2013 - Cristiano Ronaldo
2014 - Cristiano Ronaldo
2015 - Lionel Messi
2016 - Cristiano Ronaldo
2017 - Cristiano Ronaldo
2018 - Luka Modric
2019 - Lionel Messi
2021 - Lionel Messi

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