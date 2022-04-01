  • BIST 2.246,06
  • Altın 912.313
  • Dolar 14.6852
  • Euro 16.25
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 15 °C
»

Yılın ilk çeyreğinde borsanın kazandıranı Fenerbahçe oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yılın ilk çeyreğini yüzde 4,6 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ, bu dönemde yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.
Yılın ilk çeyreğinde borsanın kazandıranı Fenerbahçe oldu

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, 1. çeyrekte yüzde 3,1 değer kaybetti.

Futbol kulüpleri, genel olarak hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de taraftarlarını memnun edemezken, hisse senedi piyasalarında da yatırımcısını sevindiremedi.

Analistler, yılın ilk çeyreğinde küresel piyasalardaki belirsizliğin Borsa İstanbul'u da etkilediğini ve spor hisselerinde de oynaklıkların görüldüğünü ifade etti.

Yayın hakları ihalesine ilişkin belirsizlik ve spor şirketlerinin yaşadığı mali zorluklar da spor şirketlerinin performansını etkiledi.

Yılın ilk çeyreğinde Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 4,6 artarken, yatırımcısına Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar yüzde 4, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 4,3, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 13,5 kaybettirdi.

Fenerbahçe, özellikle son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle lig ikinciliği için iddiasını artırırken, borsa liginde de zirveye oturdu.

Trabzonspor'un Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansa karşın ocak-mart döneminde hisselerindeki düşüş dikkati çekti. Analistler, Trabzonspor'da genel olarak kar satışlarının etkili olduğunu belirtti.

Spor şirketleri, mart ayında borsada durdurulamadı
Yılın ilk çeyreğindeki kötü performansa karşın spor şirketlerinin hisseleri mart ayında borsada değer kazandı.

Yayın hakları ihalesi sonuçlanmasa da ilerleme kaydedilmesi, kulüplerin imzaladığı sponsorluk anlaşmaları spor hisselerinde pozitif bir seyir izlendi.

Geçen ay Saran Media Group, 1-B (324 milyon lira), 1-C (30 milyon 375 bin lira), 1-E (16 milyon 200 bin lira), 2 ve 3 (12 milyon dolar) paketleri için sözleşmeleri imzaladı.

TRT ise 1-D (190 milyon 400 bin lira) ve 1-F (4 milyon 80 bin lira) paketlerine ilişkin sözleşmeleri imzalamasına karşın daha sonra ihaleden çekildi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig yayın ihalesine ilişkin kulüpler arasında fikir ayrılığı yaşanmadığını ifade etti.

Bu arada, Galatasaray Kulübü, kripto satış platformu GAMI World ile 3 yıllık sponsorluk anlaşmasına, Beşiktaş Kulübü de kripto varlık platformu Rain ile sponsorluk anlaşması imza atmıştı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2 yıllık sponsorluk anlaşması kapsamında kulübün 14 milyon dolar alacağını bildirmişti.

Bu dönemde yatırımcısına Fenerbahçe yüzde 22,9, Süper Lig'in açık arayla lideri konumundaki Trabzonspor yüzde 13,5, Galatasaray yüzde 11, Beşiktaş yüzde 6,5 kazandırdı.

Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenmesinin ardından, Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif AŞ hisseleri yükselişini yüzde 8'e kadar çıkarmıştı.

En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip
Fenerbahçe, borsada işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine ulaşarak rakiplerini geride bıraktı.

Fenerbahçe mart ayını 2 milyar 915 milyon 950 bin 800 lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 2 milyar 900 milyon lirayla Trabzonspor, 1 milyar 684 milyon 800 bin lirayla Galatasaray, 861 milyon 600 bin lirayla Beşiktaş izledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Futbolda haftanın programı01 Nisan 2022 Cuma 09:47
  • Yasemin Adar Yiğit 5. kez Avrupa şampiyonu01 Nisan 2022 Cuma 09:42
  • Millli güreşçi Evin Demirhan Yavuz Avrupa şampiyonu oldu01 Nisan 2022 Cuma 09:41
  • Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı31 Mart 2022 Perşembe 22:41
  • Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti31 Mart 2022 Perşembe 20:47
  • Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam etti31 Mart 2022 Perşembe 18:54
  • Trabzonspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük düdük çalacak!31 Mart 2022 Perşembe 15:09
  • Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'i konuk edecek31 Mart 2022 Perşembe 11:30
  • NBA'de Phoenix Suns üst üste 9. galibiyetini aldı31 Mart 2022 Perşembe 11:29
  • Genç ve yıldız milli eskrimciler, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek31 Mart 2022 Perşembe 11:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti