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Yılın ilk çeyreğindeki trafik kazalarında 394 kişi hayatını kaybetti

Türkiye genelinde yılın 3 ayındaki 107 bin 750 trafik kazasında 394 kişi hayatını kaybetti, 53 bin 605 kişi yaralandı.
Yılın ilk çeyreğindeki trafik kazalarında 394 kişi hayatını kaybetti

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın 3 aylık döneminde 88 bin 845'i yerleşim alanında, 18 bin 905'i yerleşim alanı dışında olmak üzere 107 bin 750 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 332'si ölümlü, 36 bin 690'ı yaralanmalı, 70 bin 728'i ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Kazalarda 394 kişi hayatını kaybetti, 53 bin 605 kişi de yaralandı. Kazalardan 11 bin 521'i yandan çarpma, 6 bin 702'si yayaya çarpma, 4 bin 246'sı yoldan çıkma, 4 bin 135'i devrilme, savrulma veya takla atma, 3 bin 905'i ise arkadan çarpma olarak gerçekleşti.

Ölümlü veya yaralamalı kazaların 16 bin 837'sine tek, 17 bin 888'ine iki ve 2 bin 297'sine ise ikiden fazla araç karıştı.

Kazalara neden olan sürücü kusurları arasında "araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak", "kavşak, geçiş önceliğine uymamak" ve "şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak" başta geldi.

En çok kaza İstanbul'da en az kaza Ardahan'da
İstanbul'da 4 bin 881 kaza ile en çok ölümlü ya da yaralamalı kazanın meydana geldiği il oldu. İstanbul'u 2 bin 752 kazayla Ankara, 2 bin 537 kazayla İzmir takip etti. 32 kişinin öldüğü İstanbul'daki kazalardan 6 bin 147 kişi de yaralı kurtuldu. Ankara'da 20 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 752 kişi yaralandı. İzmir'de ise 13 kişi öldü, 3 bin 128 kişi yaralandı.

Bu dönemde en az ölümlü ya da yaralamalı kaza ise Ardahan'da oldu. Ardahan'daki 21 kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi de yaralandı.

287 bin 807 araç trafikten men edildi
Yaya, yolcu, sürücü ve araç plakalarına trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 4 milyon 471 bin 785 ceza kesildi. Bunların 1456'sı yayalara, 4 bin 861'i yolculara, 797 bin 201'i sürücülere, 3 milyon 668 bin 267'si araç plakalarına uygulandı.

Polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, 45 bin 785 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi. 100 ceza puanını dolduran sürücü sayısı 1553 olurken, 131 sürücü de 5 kez hız limitini aştı.

Ayrıca, 287 bin 807 araç çeşitli nedenlerle trafikten men edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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