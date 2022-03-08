  • BIST 2.021,43
  • Altın 934.994
  • Dolar 14.4913
  • Euro 15.7827
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 4 °C
»

Yılın ilk eriği, kilosu 600 TL'den satıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Necla Celeb'e ait 1,5 dönümlük serada ilk erik hasadı yapıldı. Üretici Necla Celeb, "İlk hasadımızdan 50 kilogram erik elde ettik. Tüccarımız geldi ve kilosunu 600 TL'den aldı" dedi.
Yılın ilk eriği, kilosu 600 TL'den satıldı

Erdemli ilçesinde Necla Celeb'e ait 1,5 dönümlük serada can eriği hasadı yapıldı. Hasat edilen ilk erikler, 70 gramlık plastik kaselere kondu. Paketlenen erikler, büyükşehirlere gönderilecek.

Üretici Necla Celeb, "Nisan ayında yapılması beklenen ilk erik hasadını, örtü altında yetiştirmenin sevincini yaşıyoruz.

Yaklaşık 1,5 dönüm serada 10 yıldır erik üreticiliği yapıyorum. Çok emek veriyoruz ve erken hasat etmek için çok uğraşıyoruz. İlk hasadımızdan 50 kilogram erik elde ettik. Tüccarımız geldi ve kilosunu 600 TL'den aldı. Bütün üreticilerimize bol bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

'ERKEN HASADIN NEDENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ'

Can eriğinin erken hasat edilmesinin nedeninin dünyadaki iklim değişikliğine bağlayan ziraat mühendisi Mustafa Besili ise, "Türkiye son yıllarda iklim değişikliğine gidiyor.

Bütün üreticilerimiz, bunu dikkate alması gerekiyor. İklim değişikliğinin yaşanması ile birlikte artık birçok ürün mevsiminden önce hasat edilmeye başlayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa güne düşüşle başladı08 Mart 2022 Salı 10:21
  • Bakan Kirişçi: Tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor08 Mart 2022 Salı 09:35
  • Dolarda son durum08 Mart 2022 Salı 09:34
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak08 Mart 2022 Salı 09:27
  • Küresel piyasalarda negatif seyir devam ediyor08 Mart 2022 Salı 09:26
  • Tarımsal destekleme ödemeleri başlıyor08 Mart 2022 Salı 09:25
  • Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması07 Mart 2022 Pazartesi 15:16
  • Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı artıyor07 Mart 2022 Pazartesi 12:29
  • Avrupa'da gaz fiyatları 322 avroya yükseldi07 Mart 2022 Pazartesi 12:28
  • Ticaret Bakanlığı kadın ihracatçı sayısının artırılması için yoğun mesaide07 Mart 2022 Pazartesi 11:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti