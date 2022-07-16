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Yılın ilk yarısında 2,4 milyar dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirildi

Türkiye'nin mobilya ihracatı ocak-haziran döneminde 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Yılın ilk yarısında 2,4 milyar dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirildi

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 4,1 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde gerçekleşen ihracattan mobilya sektörü 2,4 milyar dolarlık pay aldı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde haziran ihracatı yüzde 30,7 artışla 801 milyon dolara yükseldi. Mobilya sektörünün haziran ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artarak 438 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mobilya sektörünün haziranda en çok ihracat yaptığı ülkeler Irak, Almanya, ABD, İsrail ve Fransa olarak sıralanırken, ihracatın en çok arttığı ülke yüzde 66,2 ile Katar oldu.

Söz konusu dönemde mobilya ihracatında çocuklar için karyola ve beşikler, oturmaya mahsus mobilyalar, yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar, metal mobilyalar ve yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar öne çıktı.

"Gelişmiş ülkelerin ihracatımızda önemli yeri var"
Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, global tedarik zincirindeki aksamalar ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen ihracatı artırma başarısı gösterdiklerini belirterek, yollarına emin adımlarla devam ettiklerini bildirdi.

Bilgi paylaşımının ve yol göstermenin bu başarıya sunduğu katkıdan bahseden Özkan, "Bugün en çok dış ticaret fazlası veren sektörler arasında yerimizi alıyorsak bunda doğru stratejilerin ve ileri görüşlü hamlelerimizin büyük önemi bulunuyor.

Firmalarımız ihracat hedefleri doğrultusunda belirlediği ülkelerde nokta atışı adımlar atarak piyasa payını artırıyor. Bu noktada İngiltere, Almanya, ABD, Fransa gibi gelişmiş ülkelerin ihracatımızda önemli bir yeri bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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