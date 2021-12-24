Yılların kentsel dönüşüm sorunu çözülüyor

Sincan Ulubatlı Hasan ve Fatih Mahalleleri’nde uzun yıllardır çözülemeyen prefabrikler ve afet konutları sorunu çözülüyor.

Sincan Belediyesi, Saraycık Kentsel Dönüşüm projesinin ardından şimdi de Ulubatlı Hasan ve Fatih mahallelerinin çehresini değiştiriyor. Yıllardır birçok kamu kurum ve kuruluşunun uğraştığı fakat bir türlü çözüme ulaştıramadığı yenileme çalışmaları Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın girişimleriyle başlıyor.

MODERN KONUTLAR VE YEŞİL ALANLARLA KENT YENİLENİYOR

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde prefabrikler ve afet konutlarından oluşan 393,812,99 metrekarelik alan yenilenerek modern yaşam alanına dönüştürülecek. Yenileme planı içerisinde konut alanlarının yanısıra ticaret, okul, sosyal tesis, kültürel tesis, camii, sağlık tesisi ve parklar da yapılacak.

Vatandaşın daha iyi koşullarda yaşaması için çevre düzenlemesi ve yeşil alan projeleri de yenileme kapsamında yer alıyor. Buna göre; 7,786,05 metrekarelik alan ağaçlandırılırken, 52,694,23 metrekarelik alan ise orman alanı olarak değerlendirilecek.

MURAT ERCAN: YOL HARİTAMIZ HAZIR

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan konuyla ilgili yaptığı açıklamada kendisine desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve modern bir yaşam alanına kavuşması için girişimlerimiz sonuç verdi. Saraycık Mahallemizin kentsel dönüşümünün ardından Ulubatlı Hasan ve Fatih Mahallelerimizin de kentsel yenileme çalışmalarına başlıyoruz. Kısa zaman içerisinde şehri yenileyerek dönüştürmek istiyoruz. Bu konuda yol haritamız hazır" dedi.